В память о голоде: в «Южном городе» увековечат действие фильма «Ташкент — город хлебный»

Территорию микрорайона планируют включить в шорт-лист культурных реноваций

Комитет культурной Самары воссоздадут на общеобластном уровне. Это необходимо для реализации крупных проектов со всего региона, один из которых затронет микрорайон «Южный город». Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

— Нам необходимо украшать сельские территории. У нас Алексеевка — это место притяжения Льва Николаевича Толстого . А в Волжском районе, в Лопатинском поселении, происходит действие широко всем известной повести Александра Неверова, а затем и фильма «Ташкент — город хлебный». Так случилось, что сейчас эта территория занята «Южным городом», — рассказал Александр Хинштейн

Действие повести разворачивается в Самарской губернии в 1921 году. В селе Лопатино Бузулукского уезда крестьянская семья потеряла кормильца. Чтобы спасти ослабевших маму и двух братьев от голода, старший мальчик — Миша Додонов решает ехать в Ташкент за продуктами. С собой он берёт только друга Серёжу. Вместе двое подростков покидают Лопатино на попутном поезде.

После воссоздания комитета культурной Самары в село Лопатино направят краеведов, архитекторов и представителей власти. После этого территорию «Южного города» планируют включить в шорт-лист (короткий список в переводе с английского. — Прим.ред.) культурных реноваций.