Ещё
В память о голоде: в «Южном городе» увековечат действие фильма «Ташкент — город хлебный»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В память о голоде: в «Южном городе» увековечат действие фильма «Ташкент — город хлебный» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Территорию микрорайона планируют включить в шорт-лист культурных реноваций
Комитет культурной Самары воссоздадут на общеобластном уровне. Это необходимо для реализации крупных проектов со всего региона, один из которых затронет микрорайон «Южный город». Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
— Нам необходимо украшать сельские территории. У нас Алексеевка — это место притяжения Льва Николаевича Толстого. А в Волжском районе, в Лопатинском поселении, происходит действие широко всем известной повести Александра Неверова, а затем и фильма «Ташкент — город хлебный». Так случилось, что сейчас эта территория занята «Южным городом», — рассказал Александр Хинштейн.
Действие повести разворачивается в Самарской губернии в 1921 году. В селе Лопатино Бузулукского уезда крестьянская семья потеряла кормильца. Чтобы спасти ослабевших маму и двух братьев от голода, старший мальчик — Миша Додонов решает ехать в Ташкент за продуктами. С собой он берёт только друга Серёжу. Вместе двое подростков покидают Лопатино на попутном поезде.
После воссоздания комитета культурной Самары в село Лопатино направят краеведов, архитекторов и представителей власти. После этого территорию «Южного города» планируют включить в шорт-лист (короткий список в переводе с английского. — Прим.ред.) культурных реноваций.
63.ru: последние новости
Автор «Географ глобус пропил» написал роман про самарских пионеров-вампиров Сызранцам показали знак города трудовой и боевой славы Настоятелям самарских храмов предписали активнее освещать церковную жизнь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х5
Лучшие откровенные сцены в кино11
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял5
Новые ляпы в популярных советских лентах1
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение