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Вечер памяти Марии Чимишкиан проведут в Доме-музее Марины Цветаевой
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Вечер памяти Марии Чимишкиан проведут в Доме-музее Марины Цветаевой 

Управа района Арбат города Москвы + ещё 1 2 часа назад
Фото: Арбатские Вести
Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой организуют 14 сентября вечер памяти, посвященный Марии Чимишкиан, жене режиссера Сергея Ермолинского.
Встречу проведет Михаил Шапошников, представитель Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля. Он был лично знаком с Марией Чимишкиан.
На официальном сайте дома-музея Марины Цветаевой рассказали, что главная задача будущей встречи — восстановление исторической справедливости и почтение памяти.
Судьбы Марии Чимишкиан тесно связана с Михаилом Булгаковым, Владимиром Маяковским и итальянским журналистом Курцио Малапарте.
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