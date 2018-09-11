Премьеры студии «Союзмультфильм» появятся в широком доступе до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости . Премьеры проектов студии «Союзмультфильм» появятся в широком доступе до конца 2018 года на телевизионных каналах и на официальной странице студии в YouTube, сообщила в интервью РИА Новости на ВЭФ председатель правления студии Юлиана Слащева

Фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» прошел с 18 по 25 августа во второй раз в международном детском центре «Артек». Пресс-служба студии «Союзмультфильм» сообщала, что представит там первые три серии нового проекта «Пиратская школа», три серии фильма «Богатырята» и первый эпизод сериала «Петя и волк».

"Мы специально подкопили определенный набор новых серий, который у нас был для того, чтобы показать в «Артеке», так как это был фестиваль, и нам хотелось, чтобы он полноценно звучал как фестиваль — на фестивале должны всегда показываться премьеры. До конца года будет сделано по три, а в некоторых сериалах по 4-5 серий уже. Например, наш короткий сериал «Пластилин», где серии всего 2,5 минуты для совсем маленьких детей — там уже 10 серий. До конца года все наши сериалы появятся на телевизионных каналах, и на нашем канале «Союзмультфильм» в YouTube", — сказала Слащева, отвечая на вопрос о том, когда можно будет увидеть в широком доступе премьеры, которые состоялись на «Аниматике» в Крыму.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.