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Премьеры студии «Союзмультфильм» появятся в широком доступе до конца года
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Премьеры студии «Союзмультфильм» появятся в широком доступе до конца года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Премьеры проектов студии «Союзмультфильм» появятся в широком доступе до конца 2018 года на телевизионных каналах и на официальной странице студии в YouTube, сообщила в интервью РИА Новости на ВЭФ председатель правления студии Юлиана Слащева.
Фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» прошел с 18 по 25 августа во второй раз в международном детском центре «Артек». Пресс-служба студии «Союзмультфильм» сообщала, что представит там первые три серии нового проекта «Пиратская школа», три серии фильма «Богатырята» и первый эпизод сериала «Петя и волк».
"Мы специально подкопили определенный набор новых серий, который у нас был для того, чтобы показать в «Артеке», так как это был фестиваль, и нам хотелось, чтобы он полноценно звучал как фестиваль — на фестивале должны всегда показываться премьеры. До конца года будет сделано по три, а в некоторых сериалах по 4-5 серий уже. Например, наш короткий сериал «Пластилин», где серии всего 2,5 минуты для совсем маленьких детей — там уже 10 серий. До конца года все наши сериалы появятся на телевизионных каналах, и на нашем канале «Союзмультфильм» в YouTube", — сказала Слащева, отвечая на вопрос о том, когда можно будет увидеть в широком доступе премьеры, которые состоялись на «Аниматике» в Крыму.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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