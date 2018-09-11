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Петров: Почему в России нет «Приключений какашки» нужно спросить у Мединского
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Петров: Почему в России нет «Приключений какашки» нужно спросить у Мединского 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В ходе пресс-конференции НСН, отвечая на вопросы журналистов о высокой востребованности «Приключений какашки», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что готов рассмотреть возможность написания письма с запросом на российские «Приключения какашки» Владимиру Мединскому.
«"Приключения какашки" было хитом в Японии. Почему в нашей стране не делают подобного контента нужно спросить господина Мединского. Как вы знаете, он финансирует практически все мультфильмы и художественные фильмы у нас в стране. Я подумаю. Может быть, напишем совместное письмо, с целью рассмотреть возможность создания такого короткометражного фильма, который поможет образованию людей в части дефекации», — сообщил депутат.
Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в ходе пресс-конференции НСН призвал не сужать развлечения детей до «Приключений какашки».
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