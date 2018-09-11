Менты перестанут воевать! 

Не может быть? Ну в общем, да. Верится с трудом. Тем не менее факт: 17 сентября в эфир телеканала НТВ выйдут заключительные серии финального, 11-го, сезона сериала «Ментовские войны» о легендарном борце с «оборотнями в погонах» Романе Шилове.
В 2005 году, когда на экраны вышел первый сезон сериала, еще никто и предположить не мог, что киножизнь героев растянется на столько лет. Но история сотрудников «убойного» отдела УГРО Санкт-Петербурга под руководством персонажа Александра Устюгова полюбилась зрителям и на протяжении многих лет не теряла популярности. По сюжету Шилов (Александр Устюгов) занимает пост начальника Управления уголовного розыска: теперь он начальник всех начальников! И в его подчинении оказываются руководители всех отделов — «уголовного», «разбойного», «отдела по борьбе с организованной преступностью».
В конце финального сезона Шилов завершит свою борьбу с «оборотнями в погонах», а помогут ему в этом преданные друзья и соратники. Да и с новым начальником «убойного» отдела Ильей Казаковым (Андрей Биланов), несмотря на разницу во взглядах и методы работы, удалось если не подружиться, то уж точно сработаться и найти общий язык.
— За 11 сезонов зрители очень полюбили этот сериал и с нетерпением ждали каждую новую серию. Важной составляющей этого сериала является его реалистичность, ведь над сценарием работают бывшие сотрудники полиции — следователи, оперативники. В основе некоторых серий лежали реальные случаи. Они показывали зрителям реальную работу, а не выдуманную. Также не стоит забывать о героях: зрители очень полюбили принципиального и целеустремленного Шилова, верного Арнаутова и нового персонажа, Илью Казакова, — говорит режиссер-постановщик Алан Дзоциев.
Премьерные серии выйдут в эфир телеканала НТВ в понедельник, 17 сентября, в 21:00.