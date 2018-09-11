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Сериал «Queen America» c Кэтрин Зетой-Джонс получил дату релиза
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Сериал «Queen America» c Кэтрин Зетой-Джонс получил дату релиза 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Стрим-сервис Facebook Watch назвал дату премьеры своего нового комедийного мини-сериала «Queen America», главную роль в котором сыграла обладательница «Оскара» Кэтрин Зета-Джонс.
Первый эпизод выйдет в эфир 21 ноября.
Действие 10-серийного шоу развернется в городе Талса, Оклахома. В центре сюжета окажется очень известная и безжалостная бьюти-коуч Викки Элис (Зета-Джонс), она способна из любой девушки сотворить достойную претендентку на титул «Мисс Америка». Саманта Стоун — красивая, но совершенно не отесанная девушка, и она очень надеется на помощь Викки. И Викки Элис берется за практически невыполнимую задачу, ставя под удар свою репутацию.
В современной истории «Пигмалиона и Галатеи» также снялись Белль Шусе, Ивэн Кастелло, Робб Дерринджер и Виктория Джастис.
Елизавета Бережная
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