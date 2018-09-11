Сериал «Queen America» c Кэтрин Зетой-Джонс получил дату релиза

Стрим-сервис Facebook Watch назвал дату премьеры своего нового комедийного мини-сериала «Queen America», главную роль в котором сыграла обладательница «Оскара» Кэтрин Зета-Джонс

Первый эпизод выйдет в эфир 21 ноября.

Действие 10-серийного шоу развернется в городе Талса, Оклахома. В центре сюжета окажется очень известная и безжалостная бьюти-коуч Викки Элис (Зета-Джонс), она способна из любой девушки сотворить достойную претендентку на титул «Мисс Америка». Саманта Стоун — красивая, но совершенно не отесанная девушка, и она очень надеется на помощь Викки. И Викки Элис берется за практически невыполнимую задачу, ставя под удар свою репутацию.

Елизавета Бережная