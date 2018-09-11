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Зюзинцы поздравили Москву с днем рождения
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Зюзинцы поздравили Москву с днем рождения 

Каховка + ещё 1 5 часов назад
Фото: Каховка
8 сентября на Каховке состоялась праздничная концертная программа «С Днём Рождения, Москва!», посвященная Дню города. Жители и гости района сыграли в игры и стали участниками мастер-классов, увидели историческую реконструкцию.
Большая концертная программа состояла из выступлений творческих коллективов, в том числе джазовых исполнителей. В честь Дня города были исполнены танцевальные номера. Гости отправились в путешествие по советским фильмам. Прозвучали песни о Москве. Весёлые и задорные танцы коллектива зюзинских талантов, песни в исполнении вокально-эстрадной студии «Звёздная Академия», Максима Шелимова, Гульназ Самигуллиной, Юлии Пичужковой, Анастасии Пристай, Кристины Цветковой дали зрителям заряд бодрости и хорошего настроения.
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