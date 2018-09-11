Трейлер 4 сезона сериала «Чужестранка» 

Канал Starz презентовал официальный трейлер четвертого сезона фантастической мелодрамы «Чужестранка». В основу сюжета лег роман «Барабаны осени» — четвертая книга из популярного цикла Дианы Гэблдон.
Зрители вновь ждут захватывающие приключения медсестры Клэр (Катрина Балф), которая странным образом перенеслась из 20 века в 18-й. Вместе со своим мужем — шотландским воином Джейми (Сэм Хьюэн), она приезжает в колониальную Америку, где пытается приспособиться к новой жизни. Клэр знает, что грядет Американская революция и хочет воспользоваться этой информацией во благо своей семьи.
Тем временем в 20 веке тоже происходят волнующие события — Брианна (Софи Скелтон), дочь Клэр и Джейми, и историк Роджер (Ричард Ранкин) узнают нечто шокирующее, заставляющее их отправиться по следам Клэр.
Запасайтесь терпением, все интригующие подробности узнаем только 4 ноября.
Елизавета Бережная