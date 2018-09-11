Конкурс: выиграй билеты на фильм «Три дня с Роми Шнайдер» (16+)

20 сентября в 20.00 в «Синема Парк Кристалл» состоится показ «3 дня с Роми Шнайдер ».

Действие происходит в 1981 году. Роми Шнайдер — актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, — уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она даёт свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд.

Чтобы выиграть пригласительный на два лица на премьерный показ, необходимо ответить на вопрос: «Как зовут жительницу Прикамья, которая 1 сентября отметила столетний юбилей?».

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