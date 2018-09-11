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Конкурс: выиграй билеты на фильм «Три дня с Роми Шнайдер» (16+)
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Конкурс: выиграй билеты на фильм «Три дня с Роми Шнайдер» (16+) 

АиФ Пермь 17 минут назад
Фото: АиФ Пермь
20 сентября в 20.00 в «Синема Парк Кристалл» состоится показ «3 дня с Роми Шнайдер».
Действие происходит в 1981 году. Роми Шнайдер — актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, — уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она даёт свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд.
Чтобы выиграть пригласительный на два лица на премьерный показ, необходимо ответить на вопрос: «Как зовут жительницу Прикамья, которая 1 сентября отметила столетний юбилей?».
Подсказку ищите на нашем сайте. Ответ присылайте на почту: aif@aif.perm.ru пометкой КОНКУРС.
Не забудьте указать свой номер телефона.
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