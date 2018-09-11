Французский режиссер поставил в Екатеринбурге оперу Пуччини «Турандот»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. / ТАСС /. Французский режиссер Жан Ромэн Весперини, известный своей недавней постановкой в Большом театре оперы Джакомо Пуччини «Богема», представил свою первую работу для Екатеринбургского театра оперы и балета — «Турандот», сообщили во вторник в пресс-службе театра.

"Спектакль поставил молодой француз Жан Ромэн Весперини, это его дебют в Екатеринбурге… И это третья постановка знаменитой оперы Пуччини в нашем театре. Первая состоялась в 1928 году, спустя всего два года после мировой премьеры в Ла Скала, раньше, чем в Большом театре, где она появилась только в 1931 году", — сообщили в пресс-службе.

По словам Весперини, на сцене он хотел создать атмосферу волшебной сказки и выбрал традиционный финал оперы, которую Пуччини не успел завершить при жизни, — версию Франко Альфано , дописавшего «Турандот» по черновикам автора. "…Я всегда стараюсь создать на сцене что-то особенное. Я считаю себя наивным человеком: люблю сказки, с удовольствием читаю их дочке, и когда вижу, как она слушает меня с горящими глазами, полными восхищения, — для меня это бесценно. Такого же эффекта я хочу добиться для зрителей в театре", — рассказал Весперини журналистам в ходе генеральной репетиции постановки.

Над оперой работала международная постановочная группа: художник по свету — француз Кристоф Шопен, дирижер-постановщик оперы — главный дирижер екатеринбургского театра Оливер Дохнаньи (США), сценографию и костюмы к спектаклю создал немецкий дизайнер Дирк Хофакер. Вдохновленный китайскими и монгольскими мотивами, Хофакер создал на сцене большую мобильную двухъярусную конструкцию, которая по ходу спектакля превращается то в бамбуковые заросли, то в крепостную стену старого города, то в интерьеры императорского дворца. Он дополнил картину костюмами в стиле фэнтези.

"Мы хотели создать сказку, хотели раздразнить воображение зрителя, чтобы он сам начал фантазировать, что это может быть — стена, бамбуковые леса, где это находится?.. За основу взяты исторические истоки — это Юаньский период, предположительно 12-13 век, когда шла война с Монголией, у нас есть и шаманы, которые отсылают к теме предков", — отметил Хофакер.

Премьерные показы оперы пройдут в Екатеринбурге с 13 по 16 сентября. Они откроют 107-й сезон в Екатеринбургском театре оперы и балета.