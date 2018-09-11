Ещё
Саратовские актеры везут «Живой труп» на Международный фестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Саратовские актеры везут «Живой труп» на Международный фестиваль 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
С 17 по 23 сентября в Ярославле пройдет XIX Международный Волковский театральный фестиваль, который считается одним из крупнейших в стране. Старейшая отечественная сцена Волковского театра ежегодно собирает ведущие театральные коллективы России и зарубежья. Свою работу на фестивале покажут и саратовские актеры.
18 сентября труппа театра Драмы сыграет спектакль «Живой труп» по произведениям Льва Толстого и Ильи Толстого в постановке номинанта Национальной театральной премии «Золотая маска» Марины Глуховской. По словам руководителя информационного отдела театра драмы имени Ф. Волкова Юрия Соболева, Волковский фестиваль всегда представляет наиболее интересные спектакли из региональных театров России.
«Ярким примером является «Живой труп» — удачная работа саратовского театра. Уверен, он получит должное внимание и отклик у зрителей», — отметил Юрий Соболев.
САРАТОВ24: последние новости
Из-за угрозы тумана фестиваль Янковского решили провести на месяц раньше В Саратове отметят Собор Саратовских святых Театр кукол «Теремок» откроет сезон премьерой сказки «Стойкий оловянный солдатик»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино11
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х9
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял7
Что стало со звездой бразильских сериалов
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение