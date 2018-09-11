Саратовские актеры везут «Живой труп» на Международный фестиваль 

С 17 по 23 сентября в Ярославле пройдет XIX Международный Волковский театральный фестиваль, который считается одним из крупнейших в стране. Старейшая отечественная сцена Волковского театра ежегодно собирает ведущие театральные коллективы России и зарубежья. Свою работу на фестивале покажут и саратовские актеры.
18 сентября труппа театра Драмы сыграет спектакль «Живой труп» по произведениям Льва Толстого и Ильи Толстого в постановке номинанта Национальной театральной премии «Золотая маска» Марины Глуховской. По словам руководителя информационного отдела театра драмы имени Ф. Волкова Юрия Соболева, Волковский фестиваль всегда представляет наиболее интересные спектакли из региональных театров России.
«Ярким примером является «Живой труп» — удачная работа саратовского театра. Уверен, он получит должное внимание и отклик у зрителей», — отметил Юрий Соболев.