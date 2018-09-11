Саратовские актеры везут «Живой труп» на Международный фестиваль

С 17 по 23 сентября в Ярославле пройдет XIX Международный Волковский театральный фестиваль, который считается одним из крупнейших в стране. Старейшая отечественная сцена Волковского театра ежегодно собирает ведущие театральные коллективы России и зарубежья. Свою работу на фестивале покажут и саратовские актеры.

18 сентября труппа театра Драмы сыграет спектакль «Живой труп» по произведениям Льва Толстого и Ильи Толстого в постановке номинанта Национальной театральной премии «Золотая маска» Марины Глуховской . По словам руководителя информационного отдела театра драмы имени Ф. Волкова Юрия Соболева, Волковский фестиваль всегда представляет наиболее интересные спектакли из региональных театров России.