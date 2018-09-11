В Саратове отметят Собор Саратовских святых

Дата Собора Саратовских святых (отмечается в ближайшее к 13 сентября воскресение) в этом году выпала на 16 сентября. Празднование продлится два дня и начнется 15 сентября с панихиды на Воскресенском кладбище возле мемориала жертвам репрессий. Начало службы в 12:00. Там будут поминаться все убитые и пострадавшие от безбожных властей. Их имена занесены в синодик, который подготовлен на основании списка репрессированных по Саратовской области. Панихиду отслужат митрополит Лонгин и архиереи митрополии — Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, Епископ Покровский и Николаевский Пахомий.

В 14:00 на Ильинской площади Саратова откроется Исторический парк «Россия — Моя история». Это виртуальный образовательный проект, представляющий всю историю России от Рюриковичей до нынешних дней. На церемонию приедет митрополит Псковский и Порховский Тихон — один из инициаторов и руководителей проекта. Ожидается участие губернатора Валерия Радаева

В это же время в духовной семинарии соберется на конференцию Саратовское православно-историческое общество «Возрождение». Его члены — потомки репрессированных клириков и мирян, а также любители православного краеведения. Они ведут поисковую работу: изучают архивы, исторические материалы. Ищут сведения не только о своих родственниках, но еще изучают историю разрушенных храмов.

Завершится день Всенощным бдением в Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова, начало в 17:00. Его возглавит митрополит Лонгин.

16 сентября состоится Великое освящение храма Новомучеников и исповедников Саратовских. Его совершит владыка Лонгин. Начало службы в 8:00. Храм построен по «Программе строительства двадцати православных храмов в городе Саратов», его возведение началось в июне 2016 года. Церковь расположена в поселке Солнечный-2, на пересечении улиц Тархова и Кузнецова.

Праздничную программу закроет презентация документального фильма «Надежда на спасение». Лента рассказывает о протоиерее Геннадии Махровском, который был настоятелем Троицкого собора Саратова в начале 20 века. Его расстреляли по приговору ЧК в 1919 году. Мероприятие начнется в 12:00 в актовом зале духовно-просветительского центра при Свято-Троицком кафедральном соборе. Фильм создан силами петербургских кинодокументалистов совместно с Саратовской епархией.

Собор Саратовских святых празднуется с 2011 года. В Собор вошли 12 новомучеников и исповедников — два архиерея, священнослужители и один мирянин. Все они в прошлом веке, в годы гонений пострадали за веру: были расстреляны, замучены или скончались в тюрьмах.