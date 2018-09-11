Четвертый фестиваль имени Янковского пройдет на деньги регионального министерства культуры 

В октябре в Саратове пройдет Четвертый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского. Арт-директор фестиваля Ольга Харитонова на пресс-конференции в саратовском театре драмы рассказала, что много сил потребовалось, чтобы фестиваль продолжился.
«Мы друг другу не очень привыкли делать комплименты и говорить что-то хорошее, но мне хотелось бы сказать о том, что Четвертый всероссийский театральный фестиваль Янковского состоится благодаря нечеловеческим усилиям Владимира Владимировича Петренко», — сообщила она.
По ее словам, фестиваль будет проведен за деньги министерства культуры области.
В свою очередь директор театра Владимир Петренко сказал, что коллега преувеличила его роль.
«Желание у министерства было провести фестиваль и в том году. Но тогда не смогли найти то количество денег, которое было необходимо. Чтобы провести фестиваль такой, какой было запланировано. Не только деньги влияют, но и время выделения денег. Чтобы собрать такую афишу, необходим минимум год. Мы заканчиваем один фестиваль и начинаем собирать другой», — рассказал он.
В рамках фестиваля на сценах театра драмы и старого ТЮЗа пройдут показы спектаклей известных российских театров.
Откроется фестиваль 12 октября. Мастерская Петра Фоменко на большой сцене представит спектакль «Безумная из Шайо». В этот же день на малой сцене Российский академический молодежный театр представит «Олеанну». На сцене старого ТЮЗа 13 и 14 октября Театр Олега Табакова представит спектакль «Безымянная звезда». Также 14 октября в театре драмы Школа драматического искусства покажет «Мертвые души».
На следующий день, 15 октября, Российский академический театр драмы имени Федора Волкова покажет постановку «Чайка. Эскиз» по Антону Чехову. Новокуйбышевский театр-студия «Грань» 17 октября на большой сцене театра драмы представит спектакль «Старший сын», 18 октября Самарский академический театр драмы имени Горького покажет постановку «Касатка» по тексту Алексея Толстого. Также на большой сцене 19 октября пройдет современный концерт 9-й студии МХТ «Июльансамбль», а завершится фестиваль спектаклем «доХХХод» по пьесе Александра Островского «Доходное место» саратовского театра драмы.
В рамках фестиваля состоится возложение цветов к могилам Ивана Павловича, Марины Ивановны и Николая Ивановича Янковских. Откроется ряд выставок в музее театра и в верхнем фойе. Планируется проведение творческих встреч. В частности, 12 октября пройдет встреча с режиссером театра и кино, лауреатом Государственной премии Владимиром Мирзоевым, 13 октября — с кандидатом искусствоведения Зарой Абдуллаевой. Театральный критик и помощник худрука МХТ по спецпроектам Павел Руднев 14 октября проведет презентацию своей книги. На следующий день, 15 октября, пройдет концерт артистки Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой Татьяны Пыхониной в сопровождении музыкантов. А 16 октября Василий Уриевский совместно с артистами Новокуйбышевского театра-студии «Грань» представит вечер «Для своих». Вести встречу будет режиссер Денис Бокурадзе.