Четвертый фестиваль имени Янковского пройдет на деньги регионального министерства культуры

В октябре в Саратове пройдет Четвертый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского . Арт-директор фестиваля Ольга Харитонова на пресс-конференции в саратовском театре драмы рассказала, что много сил потребовалось, чтобы фестиваль продолжился.

«Мы друг другу не очень привыкли делать комплименты и говорить что-то хорошее, но мне хотелось бы сказать о том, что Четвертый всероссийский театральный фестиваль Янковского состоится благодаря нечеловеческим усилиям Владимира Владимировича Петренко », — сообщила она.

По ее словам, фестиваль будет проведен за деньги министерства культуры области.

В свою очередь директор театра Владимир Петренко сказал, что коллега преувеличила его роль.

«Желание у министерства было провести фестиваль и в том году. Но тогда не смогли найти то количество денег, которое было необходимо. Чтобы провести фестиваль такой, какой было запланировано. Не только деньги влияют, но и время выделения денег. Чтобы собрать такую афишу, необходим минимум год. Мы заканчиваем один фестиваль и начинаем собирать другой», — рассказал он.

В рамках фестиваля на сценах театра драмы и старого ТЮЗа пройдут показы спектаклей известных российских театров.

Откроется фестиваль 12 октября. Мастерская Петра Фоменко на большой сцене представит спектакль «Безумная из Шайо». В этот же день на малой сцене Российский академический молодежный театр представит «Олеанну». На сцене старого ТЮЗа 13 и 14 октября Театр Олега Табакова представит спектакль «Безымянная звезда». Также 14 октября в театре драмы Школа драматического искусства покажет «Мертвые души».

На следующий день, 15 октября, Российский академический театр драмы имени Федора Волкова покажет постановку «Чайка. Эскиз» по Антону Чехову . Новокуйбышевский театр-студия «Грань» 17 октября на большой сцене театра драмы представит спектакль «Старший сын», 18 октября Самарский академический театр драмы имени Горького покажет постановку «Касатка» по тексту Алексея Толстого . Также на большой сцене 19 октября пройдет современный концерт 9-й студии МХТ «Июльансамбль», а завершится фестиваль спектаклем «доХХХод» по пьесе Александра Островского «Доходное место» саратовского театра драмы.