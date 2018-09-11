В «Планетарии № 1» откроется выставка арт-группы Doping Pong, посвященная космосу

На экспозиции покажут как раннее творчество Doping-Pong — digital art конца 90-х и начала нулевых — так и самые свежие работы в стиле нового русского романтизма. Всего петербуржцы увидят 23 работы 23 работы пионеров цифровой живописи и авторов одной из обложек журнала «Собака.ru».

Среди картин есть, например, т.н. светская иконография (портрет Юрия Алексеевича Гагарина ), написанный в 21 веке в традиционной технике. Как рассказал Мишенин, искусство Doping Pong существует не только в формате картин, но и в виде популярных эмоджи, созданных ко Дню Космонавтики в содружестве с популярным мессенджером или в оформлении виниловых пластинок электронной группы «Новые композиторы».

«О каждой картине можно рассказать целую историю. К примеру, картина «Pioneer Stardust» — это своеобразный «гость из прошлого» — советский школьник, раскрасивший себя гримом в узнаваемом стиле Дэвида Боуи . «Лёгкий контакт» показывает, как инопланетный разум общается с земной девушкой, россыпь веснушек которой отражает и звёздное небо, и бесконечный внутренний космос», — отметил художник. Напомним, арт-группа Doping-Pong была основана в Петербурге в 1997 году. Doping-Pong — пионеры digital art в России, а ныне апологеты традиционной живописи. Авторы множества проектов в сфере культуры: от первого русскоязычного издания книги Ирвина Уэлша «Экстази» до возвращения на экраны страны фильма Рашида Нугманова Виктора Цоя «Игла Ремикс».

Художники были создателями крупнейшего антинаркотического российского проекта начала XXI века «Плакат в каждую школу» в рамках международной программы «Линия жизни» совместно с PSI и Благотворительным Фондом сэра Элтона Джона . Картины, созданные арт-группой, находятся как в государственных, так и в частных коллекциях.

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