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В Татарстане начались съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Фоторепортаж
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В Татарстане начались съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Фоторепортаж 

Казанский репортер 18 минут назад
Фото: Казанский репортер
В историческом поселении Семрук, построенном на берегу Камы в Лаишевском районе Татарстана, начались съемки «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге казанской писательницы Гузель Яхиной. О работе съемочной группы рассказываем глазами участников процесса. Автор романа на личной странице в социальной сети Instagram поделилась фотографиями исполнителей главных ролей в образе и видами Семрука. В том числе, в кадре Чулпан Хаматова — она играет Зулейху. Пресс-секретарь совета Лаишевского района РТ Расим Хазиев показал внутреннюю «кухню». «Сегодня рабочий день прошёл на съёмочной площадке сериала „Зулейха открывает глаза“ с коллегами из телеканала „Россия 1“ и PR-директора кинокомпании „Русское“ Екатериной Воронцовой. Гости были в восторге от пляжа „Камское море“, — рассказал представитель администрации. Наконец, в течение нескольких дней о команде сериала рассказывает Дмитрий Куличков, который исполняет роль художника Иконникова. В его репортаже: Юлия Персильд — она играет Настасью, Роман Мадянов — исполнитель роли сотрудника НКВД Зинновия Кузнеца или, например, Александр Баширов, который на экране перевоплотился в Горелова. О каждом из исполнителей ролей в сериале мы рассказывали чуть раньше.
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