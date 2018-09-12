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Фелисити Джонс украсила обложку Vanity Fair
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Фелисити Джонс украсила обложку Vanity Fair 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Новый фильм Фелисити Джонс, «По половому признаку», появится в кинотеатрах только в декабре, но продюсеры исторической драмы о борьбе за равноправие явно рассчитывают привлечь внимание Киноакадемии — и потому уже разворачивают промо-кампанию. В рамках этой промо-кампании Фелисити украсила обложку нового номера Vanity Fair.
«По половому признаку» с Фелисити Джонс, Арми Хаммером и Джастином Теру рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург (Джонс) и её борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США.
Вот что рассказала Фелисити о своей героине:
«Порой мне кажется, что сейчас уделяется слишком много внимания мгновенному результату — все должно быть быстро, сейчас или никогда, и потому мне так нравится в Рут та осторожность, аккуратность, с которой она строила свою жизнь и свою карьеру. Она давала себе время, и эта ее черта подарила мне уверенность — что это нормально, быть осмотрительной, давать себе время подумать».
попкорнnews
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