Фелисити Джонс украсила обложку Vanity Fair

Новый фильм Фелисити Джонс , «По половому признаку», появится в кинотеатрах только в декабре, но продюсеры исторической драмы о борьбе за равноправие явно рассчитывают привлечь внимание Киноакадемии — и потому уже разворачивают промо-кампанию. В рамках этой промо-кампании Фелисити украсила обложку нового номера Vanity Fair.

«По половому признаку» с Фелисити Джонс, Арми Хаммером и Джастином Теру рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург (Джонс) и её борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США.

Вот что рассказала Фелисити о своей героине:

«Порой мне кажется, что сейчас уделяется слишком много внимания мгновенному результату — все должно быть быстро, сейчас или никогда, и потому мне так нравится в Рут та осторожность, аккуратность, с которой она строила свою жизнь и свою карьеру. Она давала себе время, и эта ее черта подарила мне уверенность — что это нормально, быть осмотрительной, давать себе время подумать».

попкорнnews