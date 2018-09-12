Узнай Москву в «Притяжении-2», «Французе» или «Миллиардере»: какие фильмы сняли на улицах города с начала года

Московская кинокомиссия помогает получить разрешения на съемки в городе. Прием заявок начался в феврале. Работа осуществляется по принципу службы одного окна: кинопроизводителям достаточно оставить заявку на сайте, а организация возьмет все вопросы на себя. Услуги предоставляются бесплатно.

Кинокомиссия упрощает процесс согласования съемок на городских объектах, помогает взаимодействовать с городскими и федеральными структурами, а также коммерческими организациями, консультирует кинопроизводителей по вопросам организации и проведения съемок в столице. Ее основные цели — показать зрителям образ современной Москвы и сделать ее дружелюбной для кинематографистов.

Организация создана по решению Сергея Собянина на базе Департамента культуры Москвы и «Москино», которое курирует проекты в сфере кино и управляет сетью городских кинотеатров. В мае прошлого года кинокомиссия начала работать в тестовом режиме: ее специалисты предоставляли контактную информацию по локациям, которые были интересны продюсерам и режиссерам, проводили консультации по согласованиям мест съемок. А с февраля этого года кинематографисты уже могут подать заявку в кинокомиссию. Все услуги как для отечественных, так и для зарубежных кинематографистов бесплатны.

Прежде, чтобы провести съемку, особенно в историческом центре, кинематографистам необходимо было получить от пяти до 30 согласований. На это нужно было много времени, поэтому зачастую московские сцены снимали в городах Восточной Европы или в павильонах либо же дорисовывали городские локации при помощи специальных программ.

«При создании Московской кинокомиссии Мэром Москвы перед нами были поставлены задачи снизить административные барьеры при организации киносъемок в столице и сделать Москву дружелюбной для кинематографистов, в том числе для зарубежных. В конечном итоге наша цель — чтобы столица все чаще появлялась на больших экранах. Тем более современная Москва как никогда раньше этого достойна», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, председатель Московской кинокомиссии Леонид Печатников.

Как получить согласование

Кинопроизводителю достаточно оставить заявку на официальном сайте кинокомиссии с названием проекта, предоставить синопсис, указать имена режиссеров и продюсеров, сроки, локации, количество участников и другие данные, необходимые для запуска процесса согласования. Организационные вопросы берут на себя специалисты кинокомиссии, обработкой поступающих заявок и взаимодействием с кинопроизводителями занимается «Москино».

Срок ожидания ответа на заявку — один день, а максимальный срок получения согласований — 30 дней в соответствии с законодательством Российской Федерациии.

Светлана Максимченко: Кино на большом экране — это другой эмоциональный опыт

Получив заявку от кинопроизводителей, кинокомиссия направляет соответствующие запросы в федеральные, городские, частные и другие структуры. Если же для организации съемок необходимо решение нескольких ведомств, заявка выносится на обсуждение межведомственной комиссии. Она рассматривает проблемные и конфликтные вопросы и предлагает варианты их решения. Затем «Москино» на основе принятых решений и съемочных планов приступает к согласованию съемок.

«Ежедневно мы находимся на связи с представителями съемочных групп, с одной стороны, и с представителями городских и федеральных структур — с другой. Кинокомиссия стала и службой одного окна, и посредником, и — в сложных ситуациях — переговорщиком. Она выступает представителем съемочных групп на заседаниях, рабочих группах и в официальной переписке. Мы понимаем специфику кинопроизводства и задачи кинематографистов, которые не всегда ясны чиновникам или сотрудникам разных учреждений. При этом в конечном счете Московская кинокомиссия защищает интересы города и выполняет задачу, поставленную перед нами Мэром, — делает город дружелюбным для кинематографистов, снижает административные барьеры, чтобы Москва чаще появлялась в кино», — рассказала Светлана Максимченко, генеральный директор «Москино», ответственный секретарь Московской кинокомиссии.

Где проходили съемки в этом году

По словам Светланы Максимченко, только в июле и августе при содействии кинокомиссии было организовано более 30 съемок эпизодов фильмов на центральных улицах Москвы — Тверской, Охотном Ряду, Моховой, Новом Арбате, проспекте Академика Сахарова. Некоторые сцены снимали на Красной площади, территории МГУ имени М. В. Ломоносова , на станциях метро и Московского центрального кольца, на ВДНХ и в парке «Зарядье», а также на Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской и Котельнической набережных, на Большом Каменном и Большом Москворецком мостах и в деловом центре «Москва-Сити».

Например, шли съемки нового фильма Андрея Смирнова «Француз». В киноленте показана Москва 1957–1958 годов.

«Снимали в историческом поезде метрополитена, в трамвайных депо, в центре Москвы и на окраинах. Все это было организовано спокойно, без нервов, с минимальными расходами. Создание Московской кинокомиссии — прекрасная идея городских властей, которая еще и прекрасно реализована», — рассказал актер и режиссер Андрей Смирнов.

Премия за создание образа Москвы в кино

Для кинематографистов, которые снимают столицу, в 2016 году был учрежден приз Мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве». На награду могут претендовать полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телесериалы, действие которых происходит в современной Москве.