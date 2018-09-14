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В Уфу приедет нашумевший литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения»
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В Уфу приедет нашумевший литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» 

Собака.ru + ещё 2 32 минуты назад
Фото: Собака.ru
Популярный российский писатель Александр Цыпкин привезет в Уфу свой проект «БеспринцЫпные чтения». Вместе с актером театра и кино Максимом Матвеевым, он прочтет со сцены свою прозу и трогательные рассказы писателя Саши Филипенко, автора бестселлеров «Красный крест» и «Травля».
Творчество Цыпкина за два года гастролей проекта уже читали со сцены Константин Хабенский, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте и популярные шоумены и люди искусства. Проект побывал на сценах Лондона, Парижа, Тель-Авива и Нью-Йорка. В Уфу Цыпкин приедет вместе с заслуженным артистом России Максимом Матвеевым. Среди его наград: прорыв года 2008, лучший российский актер, лучшая мужская роль («Weekend») и лучший актер на телевидение («Анна Каренина»).
Чтения пройдут 11 ноября на сцене Башкирской государственной филармонии.
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