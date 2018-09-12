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Мультгерои попали в суровый 2018 год и поняли, что никакого «жили они долго и счастливо» не будет
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Мультгерои попали в суровый 2018 год и поняли, что никакого «жили они долго и счастливо» не будет 

Tlum.ru 55 минут назад
Фото: Tlum.ru
Иллюстратор Джеймс Хонг — большой поклонник студии Disney — придумал проект Unhappily Ever After («Несчастливо»), в котором перенес популярных персонажей в современный мир. И если в красивых детских мультиках все заканчивается хорошо, то в нашей суровой реальности никакого хэппи-энда не случилось бы.
Своими работами он поднимает ряд современных проблем: загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, жестокое обращение с животными, одержимость пластическими операциями.
«Лило и Стич»
Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»
«101 далматинец»
Маугли, «Книга джунглей»
Ариэль, «Русалочка»
Себастьян, «Русалочка»
«Мулан»
«Золушка»
«Бэмби»
Эльза, «Холодное сердце»
«Тарзан»
«Цыпленок Цыпа»
Белль, «Красавица и чудовище»
Молния Маккуин, «Тачки»
Понравились фотографии? А вот посмотрите еще, как фотограф перенес действие популярных мультфильмов в современную Россию. Там тоже тлен и безысходность.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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