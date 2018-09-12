Мультгерои попали в суровый 2018 год и поняли, что никакого «жили они долго и счастливо» не будет

Иллюстратор Джеймс Хонг — большой поклонник студии Disney — придумал проект Unhappily Ever After («Несчастливо»), в котором перенес популярных персонажей в современный мир. И если в красивых детских мультиках все заканчивается хорошо, то в нашей суровой реальности никакого хэппи-энда не случилось бы.

Своими работами он поднимает ряд современных проблем: загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, жестокое обращение с животными, одержимость пластическими операциями.

«Лило и Стич»

Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»

«101 далматинец»

Маугли, «Книга джунглей»

Ариэль, «Русалочка»

Себастьян, «Русалочка»

«Мулан»

«Золушка»

«Бэмби»

Эльза, «Холодное сердце»

«Тарзан»

«Цыпленок Цыпа»

Белль, «Красавица и чудовище»

Молния Маккуин, «Тачки»

Понравились фотографии? А вот посмотрите еще, как фотограф перенес действие популярных мультфильмов в современную Россию. Там тоже тлен и безысходность.

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