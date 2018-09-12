Пермский «Лукойл» снял забавный промо-ролик с нефтяником-балалаечником 

Музыкант играет возле объектов добычи нефти произведение Чайковского
«Лукойл-Пермь» снял необычный музыкальный ролик «Нефтяной концерт для балалайки №1». На экране герой сначала с восторгом осматривает объекты добычи, а после виртуозно исполняет на трех разных балалайках произведение Чайковского. Как оказалось, клип стал подарком для сотрудников ко Дню нефтяника.
Герой прогуливается по живописным местам Пермского края, дирижирует работающей техникой, а после берет в руки инструмент. Но не профессиональный, а музыкальный. Молодой человек с воодушевлением играет возле объектов добычи нефти, на заводе и АЗС.
— Это история о нефтянике, который, несмотря на свою порой однообразную работу, погружен в творчество и при этом наслаждается техническими процессами, — рассказали 59.ru в пресс-службе «Лукойл-Пермь». — Мы выбрали композицию Чайковского «Концерт для фортепиано №1» и с юмором изменили ее название. Считаем, что музыка Петра Ильича понятна широкому кругу людей.
На самом деле, как рассказали 59.ru в пресс-службе «Лукойл», музыкант из ролика в нефтянке не работает. Роль исполнил пермский балалаечник Андрей Киряков, играющий кавер-версии песен популярных групп. В его исполнении можно услышать хиты Эда Ширана, Адель, группы AC/DC, Филиппа Киркорова, Светланы Лободы, Димы Билана.
Андрей Киряков отлично чувствует себя в роли нефтяника
Сейчас в «Лукойл-Перми» хотят продолжить сотрудничество с Киряковым и снять короткометражку, в которой путь рабочего покажут через народную музыку.
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