Пермский «Лукойл» снял забавный промо-ролик с нефтяником-балалаечником

Музыкант играет возле объектов добычи нефти произведение Чайковского

«Лукойл-Пермь» снял необычный музыкальный ролик «Нефтяной концерт для балалайки №1». На экране герой сначала с восторгом осматривает объекты добычи, а после виртуозно исполняет на трех разных балалайках произведение Чайковского. Как оказалось, клип стал подарком для сотрудников ко Дню нефтяника.

Герой прогуливается по живописным местам Пермского края, дирижирует работающей техникой, а после берет в руки инструмент. Но не профессиональный, а музыкальный. Молодой человек с воодушевлением играет возле объектов добычи нефти, на заводе и АЗС.

— Это история о нефтянике, который, несмотря на свою порой однообразную работу, погружен в творчество и при этом наслаждается техническими процессами, — рассказали 59.ru в пресс-службе «Лукойл-Пермь». — Мы выбрали композицию Чайковского «Концерт для фортепиано №1» и с юмором изменили ее название. Считаем, что музыка Петра Ильича понятна широкому кругу людей.

Андрей Киряков отлично чувствует себя в роли нефтяника

Сейчас в «Лукойл-Перми» хотят продолжить сотрудничество с Киряковым и снять короткометражку, в которой путь рабочего покажут через народную музыку.

Ранее мы писали о том, что Боня и Кузьмич сняли ролик «Русская баба — баба магнит» за шесть секунд.