Новый сезон в Тверском театре драмы откроется музыкальной комедией «Двенадцать стульев»

Ровно через неделю после открытия малой сцены, а именно 18 сентября, Тверской театр драмы распахнёт двери для зрителей на торжественном открытии 273-его театрального сезона на большой сцене. Так начнётся насыщенный событиями театральный сентябрь.

Для всех гостей готовят атмосферу яркого начала осени и массу впечатлений и эмоций от начала театрального сезона.

В программе:

исполнение джазовой музыки;

поздравления от артистов театра;

торжественное приветствие от руководства театра, которое проведут актёр Тарас Кузьмин и режиссёр Александр Павлишин;

красочные фотозоны и любимые герои романа «Двенадцать стульев», с которыми можно будет сфотографироваться;

фокусы;

розыгрыши;

фотоохота на стильных зрителей, в целях вручить им подарки и др.

Праздник состоится, и сразу после открытия Тверской театр драмы обещает зрителям череду премьер, гастролей и увлекательных событий.