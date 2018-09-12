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Новый сезон в Тверском театре драмы откроется музыкальной комедией «Двенадцать стульев»
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Новый сезон в Тверском театре драмы откроется музыкальной комедией «Двенадцать стульев» 

tvernews.ru 3 часа назад
Фото: tvernews.ru
Ровно через неделю после открытия малой сцены, а именно 18 сентября, Тверской театр драмы распахнёт двери для зрителей на торжественном открытии 273-его театрального сезона на большой сцене. Так начнётся насыщенный событиями театральный сентябрь.
В этот вечер все театралы города увидят майскую премьеру — «Двенадцать стульев», музыкальную комедию по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова в постановке Александра Павлишина.
Для всех гостей готовят атмосферу яркого начала осени и массу впечатлений и эмоций от начала театрального сезона.
В программе:
исполнение джазовой музыки;
поздравления от артистов театра;
торжественное приветствие от руководства театра, которое проведут актёр Тарас Кузьмин и режиссёр Александр Павлишин;
красочные фотозоны и любимые герои романа «Двенадцать стульев», с которыми можно будет сфотографироваться;
фокусы;
розыгрыши;
фотоохота на стильных зрителей, в целях вручить им подарки и др.
Праздник состоится, и сразу после открытия Тверской театр драмы обещает зрителям череду премьер, гастролей и увлекательных событий.
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