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«От первого до последнего слова»
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«От первого до последнего слова» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Четырехсерийный детектив с Марией Куликовой, Еленой Захаровой и Сергеем Перегудовым смотрите на канале «ТВ Центр» (среда — четверг, 12 — 13 сентября, в 17:50 и суббота, 15 сентября, в 13:05 и 14:45).
Фильм снят по детективу Татьяны Устиновой.
…Эта история началась в тот момент, когда в больнице у Дмитрия Долгова умер скандальный писатель Евгений Грицук. В своей книге, прогремевшей на весь мир, он обвинил в страшных преступлениях сильных мира сего — и вот, как он и предсказывал, кто-то нашел способ остановить его. Впрочем, выглядит все как банальная врачебная ошибка — вот только Долгов уверен, что допустить ее никак не мог…
События стали набирать обороты после того, как телевизионная ведущая Татьяна Краснова в прямом эфире обвинила Долгова в смерти «звезды» — «дело врачей» обещало быть таким интересным и злободневным! Оправдываться Долгов не привык, а разгадывать детективные загадки не умеет. Ему придется расследовать сразу два преступления, на первый взгляд, никак не связанных друг с другом…
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