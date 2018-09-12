Тысячи школьников приняли участие в большом городском празднике «Первоклассная академия».
Второй раз в честь начала учебного года в столице Карелии прошло шествие «Первоклассный ПТЗ — 2018». Тысячи школьников приняли участие в большом городском празднике «Первоклассная академия». Сегодня на сайте администрации города появилось официальное видео, посвященное празднику.
Уточняется, что фильм сделан по заказу управления культуры администрации Петрозаводска, в нем использованы кадры съемки с квадрокоптера.
3 сентября вместе с первоклашками прогулялся и корреспондент портала «Карельские Вести».
По материалам: ptzgovorit.ru