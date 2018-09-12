Ещё
Появилось видео, посвященное шествию «Первоклассный ПТЗ — 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Появилось видео, посвященное шествию «Первоклассный ПТЗ — 2018» 

Карельские вести + ещё 1 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Тысячи школьников приняли участие в большом городском празднике «Первоклассная академия».
Второй раз в честь начала учебного года в столице Карелии прошло шествие «Первоклассный ПТЗ — 2018». Тысячи школьников приняли участие в большом городском празднике «Первоклассная академия». Сегодня на сайте администрации города появилось официальное видео, посвященное празднику.
Уточняется, что фильм сделан по заказу управления культуры администрации Петрозаводска, в нем использованы кадры съемки с квадрокоптера.
3 сентября вместе с первоклашками прогулялся и корреспондент портала «Карельские Вести».
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Обнаженное творчество: 6 изображений проституток, которые стали шедеврами Настоящий Дядя Федор! ЦСКА разгромил «Урал», а Чалов оформил хет-трик Дни рождения 8 и 9 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лиза Боярская: «Ни за что не буду актрисой»5
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х9
Лучшие откровенные сцены в кино12
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Непростая судьба Марии Голубкиной
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение