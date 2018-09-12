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Промо-фото главных героев 8 сезона «Американской истории ужасов»
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Промо-фото главных героев 8 сезона «Американской истории ужасов» 

Киноафиша 47 минут назад
Фото: Киноафиша
И пусть премьера нового сезона хоррор-антологии состоится уже завтра, это не повод пропустить завораживающие промо-фото главных героев.
На снимках запечатлены как знакомые персонажи по «Дому-убийце» и «Шабашу», так и свежие лица.
Теперь по порядку:
Сара Полсон сыграла сразу трех героинь — суровую хозяйку бункера в викторианском стиле, Корделию Гуд из «Шабаша» и Билли Дин Ховард из «Дома-убийцы». Кроме того, актриса лично срежиссировала один из эпизодов.
Эван Питерс перевоплотился в уже известного Тейта («Дом-убийца») и мистера Галланта.
Коди Ферн станет тем самым Антихристом, который родился в первом сезоне у Вивьен Хармон и Тейта.
Билли Лурд досталась роль горничной по имени Мэллори.
Эшли Сантос сыграет некую Эмили.
Лесли Гроссман изобразит экстравагантную особу — Коко Сэнт Пир Вандербилт
Адина Портер — Дина Стивенс
Кэти Бэйтс — мисс Мириам Мид  Кайл Аллен — Тимоти Кэмпбел
Напомним, действие 8 сезона развернется после апокалипсиса, несколько выживших находят укрытие в «фешенебельном подземелье», хозяйке которого нужно беспрекословно подчиняться.
Елизавета Бережная
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