Промо-фото главных героев 8 сезона «Американской истории ужасов»

И пусть премьера нового сезона хоррор-антологии состоится уже завтра, это не повод пропустить завораживающие промо-фото главных героев.

На снимках запечатлены как знакомые персонажи по «Дому-убийце» и «Шабашу», так и свежие лица.

Теперь по порядку:

Сара Полсон сыграла сразу трех героинь — суровую хозяйку бункера в викторианском стиле, Корделию Гуд из «Шабаша» и Билли Дин Ховард из «Дома-убийцы». Кроме того, актриса лично срежиссировала один из эпизодов.

Эван Питерс перевоплотился в уже известного Тейта («Дом-убийца») и мистера Галланта.

Коди Ферн станет тем самым Антихристом, который родился в первом сезоне у Вивьен Хармон и Тейта.

Билли Лурд досталась роль горничной по имени Мэллори.

Эшли Сантос сыграет некую Эмили.

Лесли Гроссман изобразит экстравагантную особу — Коко Сэнт Пир Вандербилт

Кэти Бэйтс — мисс Мириам Мид Кайл Аллен — Тимоти Кэмпбел

Напомним, действие 8 сезона развернется после апокалипсиса, несколько выживших находят укрытие в «фешенебельном подземелье», хозяйке которого нужно беспрекословно подчиняться.

Елизавета Бережная