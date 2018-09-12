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Память о писателе. В Белгороде прошла премьера спектакля «Тургенев. Сегодня»
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Память о писателе. В Белгороде прошла премьера спектакля «Тургенев. Сегодня» 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Герой пьесы
В честь юбилея проект «Театральная Россия» представил в Белгороде и других городах страны спектакль «Тургенев. Сегодня!», созданный режиссёром Глебом Черепановым. В нём сам Иван Сергеевич становится героем пьесы, и зрители могут наблюдать, как из мальчика, росшего в глуши под надзором суровой матери, рождается великий писатель.
В день спектакля, 4 сентября, в Белгороде состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Эльмира Щербакова — автор идеи и одна из создателей пьесы, и Любовь Руденко — заслуженная артистка России, играющая в спектакле роль матери Тургенева.
— К Белгороду я испытываю трепетное отношение потому, что училась здесь в технологическом университете, — призналась Эльмира Щербакова. — Когда мы задумали этот интересный проект с Черепановым, пригласили на главную роль Анатолия Руденко, начали собирать актёров. Проект представлен прежде всего в ЦФО, ведь Тургенев был космополитом, он много путешествовал, его знали во многих городах мира и Центральной России, и мы решили сделать такой мемориальный проект и путешествовать с ним по городам страны. 9 ноября мы будем отмечать день рождения Тургенева — отмечать по всему миру, показывая киноверсию спектакля в 1000 кинотеатров.
«Вечно ищущий»
Спектакль длится 1,5 часа, он основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников.
— Иван Сергеевич в спектакле на сцене проживает молодые годы, когда человеку свойственны сумасбродные поступки, — говорит Любовь Руденко. — Мама писателя, которую играю я, несмотря на то, что была с ним жестка, тоже писала, и отрывки из её переписки я вставила в свою роль. И если бы не большое имение и 5000 душ, которыми необходимо управлять, не исключено, что она бы тоже стала писательницей. Она весь свой природный талант вложила в Ивана Сергеевича.
Тургенев, живя в Европе, переводил русских писателей, чтобы там знали: Россия — это не только снег и медведи, это великолепная литература. Тургенев — не только великий писатель, но и величайшая личность, просветитель, человек вечно влюблённый, вечно ищущий, и мы в своём спектакле стремимся показать зрителям живого Ивана Сергеевича.
После пресс-конференции состоялся благотворительный показ спектакля. В продаже билетов не было, попасть на спектакль можно было по пригласительным. Сам культурно-социальный проект «Театральная Россия» реализуется фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. Его цель — сделать спектакли столичных театров более доступными для жителей театральной глубинки.
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