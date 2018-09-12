В Гагаринском районе школьникам расскажут, как с помощью классической литературы найти ответы на волнующие вопросы

В Гагаринском районе ведущий телепрограмм «Время музыки» и «Щелкунчик» Сергей Сидоренко будет проводить мастер-класс «Зачем читать классику?» для детей 12-17 лет. Мастер-класс будет сопровождаться фрагментами игровых кинофильмов и телепрограмм. Ведущий: Сергей Сидоренко — руководитель мастерской Института театрального искусства, более 30 лет работал на телевидении, автор и режиссёр около 500 фильмов и программ, показанных в эфире отечественного и зарубежного телевидения. Ведущий телепрограмм «Время музыки» и «Щелкунчик». Лауреат международных конкурсов. Время проведения: 15:00 — 16:00. По адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17. Московский Дворец пионеров.