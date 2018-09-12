На Федора Полетаева возобновил работу клуб «Нескучный возраст»

После летнего перерыва в библиотеке № 115 на улице Федора Полетаева возобновил свою работу литературный ретро-клуб «Нескучный возраст». Первая встреча «Пленники Мельпомены», была посвящена истории крепостного театра в России.

— Участники клуба узнали об известных крепостных театрах 18 — начала 19 веков, о непростой жизни крепостных актеров и актрис, о трогательной истории любви богатого графа Николая Петровича Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, — отметили в администрации учреждения культуры.

Выставка книг и видеоматериалы стали ярким дополнением к нашей встрече. (ск)