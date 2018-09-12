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Рите Дакоте стало хуже
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Рите Дакоте стало хуже 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Рита Дакота рассказала, что ее организм в стрессовой ситуации всегда работает по сценарию «держаться из последних сил», но как только заканчивается череда концертов и съемок, артистка сильно заболевает.
На этот раз у Дакоты сильно поднялась температура и практически полностью пропал голос. Вместе со своей маленькой дочерью Рита интенсивно лечится, а заботливые соседи помогают ей по хозяйству — приносят продукты и лекарства.
Из-за внезапно обострившейся болезни Дакота отменила все встречи и концерты. Также у Риты начались проблемы со зрением, поэтому она не может читать, единственным развлечением становится фильм на большом экране. Дакота попросила посоветовать ей что-то интересное и зрелищное из современного кинематографа.
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