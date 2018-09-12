Кит Харингтон — новый Бэтмен?

Пока Мэтт Ривз усердно трудится над сценарием к новому «Бэтмену», а бывший «супергерой» Бен Аффлек пытается в очередной раз побороть алкогольную зависимость, на роль Брюса Уэйна нашелся новый претендент.

Если раньше в числе потенциальных приемников Аффлека значились Джейк Джилленхол и Джек Хьюстон, то на днях к ним примкнул еще и Кит Харингтон. Почему бы и нет? Актер как раз недавно завершил съемки в финальном сезоне «Игры престолов», где на протяжении 7 лет играл бастарда Джона Сноу , и теперь готов к новым свершениям.

К тому же стало известно, что представители студии Warner Bros пару месяцев назад пригласили Кита Харингтона для визуальных проб. Проще говоря, с помощью 3D-моделирования британского актера превратили в Бэтмена в полном обмундировании. Окончательное решение студии пока не афишируется, однако поклонникам определенно стоит ждать молодого и не такого мрачного супергероя, которого воплотил на экране Бен Аффлек.

Мэтт Ривз начнет съемки нового «Бэтмена» в 2019 году.

Елизавета Бережная