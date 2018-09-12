Сбор труппы в Московском театре кукол 

«Мучные младенцы» Энн Файн в постановке Натальи Пахомовой и Елисея Шепелева станут первой премьерой этого сезона. Спектакль должен выйти в ноябре 2018 года. Это поучительное психологическое произведение о том, как сложные мальчики с девиантным поведением, чтобы исправиться и стать сердечнее и душевнее должны в течение трёх недель заботиться о… мешке с мукой, который должен стать для них образом младенца. Спектакль рассчитан на подростков средних и старших классов. Его сыграют в фойе Театра Кукол на Бауманской актёры в костюмах из картонных коробок. Фото: пресс-служба МТК Декабрьская премьера «Слон» — это постановка знаменитой сказки Куприна (в СССР был снят прекрасный фильм «И вот пришёл Бумбо» Надежды Кошеверовой, где роли исполняли З. Гердт, Татьяна Пельтцер, Олег Басилашвили, Валерий Золотухин и др.). Всем известна эта удивительная и трогательная история о больной девочке, которая угасает прямо на глазах, и безутешный отец готов горы свернуть, дабы его дочь выздоровела. Даже подарить ей слона. Положение Ильи Митрофановича (так зовут отца девочки) позволяет ему это сделать. А теперь представьте… Слон и Петербург. Черно-белые очертания Петербурга, который похож по хрупкости и настроению на Пьеро, и слон — это существо из другого мира, другой культуры. Казалось бы, они несовместимы, и слон должен попрать дворцовые своды, но, возможно, Куприн за счет этого гротеска и хотел показать исполнение самого несбыточного, совместимость несовместимого во имя великой любви отца к дочери. Не для театра кукол ли идеально подойдёт такой сюжет? Ведь за счёт наглядного изображения символизма этой истории можно поставить незабываемый спектакль! Эскизы к нему уже готовы. Персонажи внешне чем-то напоминают Пьеро и Мальвин. Куклы очень изящны и хрупки. А вот «слона» обещают в натуральную величину! С этим спектаклем театр планирует много гастролировать не только в России, но и за рубежом. По этой причине в основном он будет построен на сложной пластической работе, это будет пьеса практически без слов, понятная каждому человеку, каждому ребенку, находящемуся в любом уголке мира. Это очень красивая история, стиль модерн, три прекрасных места действия начала века: Санкт-Петербург, цирк и интерьеры квартиры. Все эти сокровища эпохи планируют как можно точнее отобразить создатели спектакля. Задумка такова, что отец девочки похож на Куприна, это как бы и есть сам Куприн. Девочка — планшетная кукла, её будут поддерживать «мамушки-нянюшки». Так как это символическое произведение, то и народ носит фартуки с печальными вывесками и элементами архитектуры города. Среди животных, выступающих в цирке, есть даже такие невероятные как грифоны и… сфинксы. А также там будут атланты. Декорации состоят из узнаваемых фрагментов Санкт-Петербурга, окна Эрмитажа поддерживают металлические конструкции. Потом это всё превратится в двухэтажный дом, куда приведут слона. Режиссёру очень важно поднять его именно на второй этаж. Планируется много дублей слонов. Тростевой, который идет в одну сторону и второй, который движется в другую. Помимо всего прочего сам город, на основе старых фотографий столицы дореволюционной России, виден через силуэт слона, который является главной темой произведения и постановки. В финале спектакля девочка поплывёт по хоботу слона, будто по Неве в свое счастливоё будущее на корабле с флагом адмиралтейства… Фото: пресс-служба МТК Московский Театр Кукол не забывает о своих самых юных зрителях. Специально для них в этом году выйдут спектакли «Гусёнок» и «Колобок».
Этими постановками театр завершит 2018 год.
В 2019 году Наталья Пахомова выпустит спектакль, посвященный юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Весной 2019 года на постановку приедет петербургский режиссёр Яна Тумина, чьи спектакли неоднократно получали «Золотую маску». Под её началом выйдет «Прерывистая повесть о коммунальной квартире» (стихи Е. Шварц). Также продолжит свою работу актёрская Лаборатория МТК. NEXT.
Московский театр кукол стал участником проекта «Театр в школе», который с начала учебного года запускает Департамент культуры Москвы. Спектакли старейшего театра кукол столицы ученики смогут увидеть, не выходя из школы.
Начиная с сентября жители столицы могут увидеть выступления театра прямо на улице. 15 сентября ожидается спектакль в Саду им. Баумана.
С 13 по 18 ноября будет проходить Первый фестиваль московских театров кукол «Ярмарка», где государственные столичные театры будут представлять свои лучшие спектакли.
Начиная с 3-го сентября театр отправился на гастроли на фестиваль «ThreeAreTooMany, Two — NotEnough» в Болгарию со спектаклем «Снежная королева». В ближайших планах театра — гастроли Курского государственного театра кукол, которые пройдут с 14 по 16 сентября в рамках Федеральной программы «Большие гастроли». Фото: пресс-служба МТК Помимо вышеперечисленных гастролей театр также имеет договорённость с Казанью Липецком, Омском, Томском, Челябинском, Ульяновском, с которым у театра состоятся обменные гастроли. Также театр ждет технического переоснащения и уже начал работу по организации пространства актерской гостиной. А художественный руководитель Московского театра кукол вошел в совет художественных руководителей, которых числится всего десять, что является для театра знаменательным событием и достойным поводом для гордости за своё дело.
Об этом Ревизору.ru рассказали:
Борис Голдовский — театровед, историк театра, доктор искусствоведения, автор более десятка книг и энциклопедий о театре кукол, в том числе книги из серии ЖЗЛ "Сергей Образцов: Документальный роман";
Наталья Пахомова — режиссёр Московского театра кукол, лауреат «Золотой маски-2017» за спектакль «Сказка с закрытыми глазами „Ёжик в тумане“;
Евгения Шахотько — главный художник Московского театра кукол, лауреат „Золотой маски“.