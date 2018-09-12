Сбор труппы в Московском театре кукол

Олег Басилашвили, «Мучные младенцы» Энн Файн в постановке Натальи Пахомовой и Елисея Шепелева станут первой премьерой этого сезона. Спектакль должен выйти в ноябре 2018 года. Это поучительное психологическое произведение о том, как сложные мальчики с девиантным поведением, чтобы исправиться и стать сердечнее и душевнее должны в течение трёх недель заботиться о… мешке с мукой, который должен стать для них образом младенца. Спектакль рассчитан на подростков средних и старших классов. Его сыграют в фойе Театра Кукол на Бауманской актёры в костюмах из картонных коробок. Фото: пресс-служба МТК Декабрьская премьера «Слон» — это постановка знаменитой сказки Куприна (в СССР был снят прекрасный фильм «И вот пришёл Бумбо» Надежды Кошеверовой , где роли исполняли З. Гердт, Татьяна Пельтцер Валерий Золотухин и др.). Всем известна эта удивительная и трогательная история о больной девочке, которая угасает прямо на глазах, и безутешный отец готов горы свернуть, дабы его дочь выздоровела. Даже подарить ей слона. Положение Ильи Митрофановича (так зовут отца девочки) позволяет ему это сделать. А теперь представьте… Слон и Петербург. Черно-белые очертания Петербурга, который похож по хрупкости и настроению на Пьеро, и слон — это существо из другого мира, другой культуры. Казалось бы, они несовместимы, и слон должен попрать дворцовые своды, но, возможно, Куприн за счет этого гротеска и хотел показать исполнение самого несбыточного, совместимость несовместимого во имя великой любви отца к дочери. Не для театра кукол ли идеально подойдёт такой сюжет? Ведь за счёт наглядного изображения символизма этой истории можно поставить незабываемый спектакль! Эскизы к нему уже готовы. Персонажи внешне чем-то напоминают Пьеро и Мальвин. Куклы очень изящны и хрупки. А вот «слона» обещают в натуральную величину! С этим спектаклем театр планирует много гастролировать не только в России, но и за рубежом. По этой причине в основном он будет построен на сложной пластической работе, это будет пьеса практически без слов, понятная каждому человеку, каждому ребенку, находящемуся в любом уголке мира. Это очень красивая история, стиль модерн, три прекрасных места действия начала века: Санкт-Петербург, цирк и интерьеры квартиры. Все эти сокровища эпохи планируют как можно точнее отобразить создатели спектакля. Задумка такова, что отец девочки похож на Куприна, это как бы и есть сам Куприн. Девочка — планшетная кукла, её будут поддерживать «мамушки-нянюшки». Так как это символическое произведение, то и народ носит фартуки с печальными вывесками и элементами архитектуры города. Среди животных, выступающих в цирке, есть даже такие невероятные как грифоны и… сфинксы. А также там будут атланты. Декорации состоят из узнаваемых фрагментов Санкт-Петербурга, окна Эрмитажа поддерживают металлические конструкции. Потом это всё превратится в двухэтажный дом, куда приведут слона. Режиссёру очень важно поднять его именно на второй этаж. Планируется много дублей слонов. Тростевой, который идет в одну сторону и второй, который движется в другую. Помимо всего прочего сам город, на основе старых фотографий столицы дореволюционной России, виден через силуэт слона, который является главной темой произведения и постановки. В финале спектакля девочка поплывёт по хоботу слона, будто по Неве в свое счастливоё будущее на корабле с флагом адмиралтейства… Фото: пресс-служба МТК Московский Театр Кукол не забывает о своих самых юных зрителях. Специально для них в этом году выйдут спектакли «Гусёнок» и «Колобок».

Этими постановками театр завершит 2018 год.

В 2019 году Наталья Пахомова выпустит спектакль, посвященный юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Весной 2019 года на постановку приедет петербургский режиссёр Яна Тумина , чьи спектакли неоднократно получали «Золотую маску». Под её началом выйдет «Прерывистая повесть о коммунальной квартире» (стихи Е. Шварц). Также продолжит свою работу актёрская Лаборатория МТК. NEXT.

Московский театр кукол стал участником проекта «Театр в школе», который с начала учебного года запускает Департамент культуры Москвы. Спектакли старейшего театра кукол столицы ученики смогут увидеть, не выходя из школы.

Начиная с сентября жители столицы могут увидеть выступления театра прямо на улице. 15 сентября ожидается спектакль в Саду им. Баумана.

С 13 по 18 ноября будет проходить Первый фестиваль московских театров кукол «Ярмарка», где государственные столичные театры будут представлять свои лучшие спектакли.

Начиная с 3-го сентября театр отправился на гастроли на фестиваль «ThreeAreTooMany, Two — NotEnough» в Болгарию со спектаклем «Снежная королева». В ближайших планах театра — гастроли Курского государственного театра кукол, которые пройдут с 14 по 16 сентября в рамках Федеральной программы «Большие гастроли». Фото: пресс-служба МТК Помимо вышеперечисленных гастролей театр также имеет договорённость с Казанью Липецком, Омском, Томском, Челябинском, Ульяновском, с которым у театра состоятся обменные гастроли. Также театр ждет технического переоснащения и уже начал работу по организации пространства актерской гостиной. А художественный руководитель Московского театра кукол вошел в совет художественных руководителей, которых числится всего десять, что является для театра знаменательным событием и достойным поводом для гордости за своё дело.

Об этом Ревизору.ru рассказали:

Борис Голдовский — театровед, историк театра, доктор искусствоведения, автор более десятка книг и энциклопедий о театре кукол, в том числе книги из серии ЖЗЛ " Сергей Образцов : Документальный роман";

Наталья Пахомова — режиссёр Московского театра кукол, лауреат «Золотой маски-2017» за спектакль «Сказка с закрытыми глазами „Ёжик в тумане“;

Евгения Шахотько — главный художник Московского театра кукол, лауреат „Золотой маски“.