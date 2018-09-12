Калужская корова-рекордсменка Манька стала героиней сюжета на Первом канале

Корова голштинской породы по кличке Манька, которая живет на одной из ферм в Калужской области, стала героиней сюжета Первого канала, посвященного фермерским рекордам. В сюжет Манька попала благодаря надоям, в три-четыре раза превышающим надои средней калужской коровы. https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=BUC0xrKYW40 «За одну дойку она уже надоила больше 20 литров, а у нее три дойки!», — с гордостью рассказал фермер Станислав Горянский корреспонденту Первого канала, продемонстрировав счетчик, фиксирующий надои Маньки и других его коров. По его словам, секрет высоких надоев Маньки заключается в сбалансированном питании. Манька и другие коровы получают все необходимые им протеины и углеводы. Играет свою роль и порода — голштинская считается одной из самых молочных.