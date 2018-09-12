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«Театр в кино» увидят жители района Щукино
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«Театр в кино» увидят жители района Щукино 

Управа района Щукино 30 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В кинотеатре «Юность» района Щукино 22 и 29 сентября пройдут показы в рамках ежемесячной программы «Театр в кино».
— На этот раз зрители смогут увидеть Бенедикта Камбербэтча в образе принца датского и интересную интерпретацию сказки о Золушке, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Расписание сеансов:
22 сентября, 19.00 — «Мэтью Борн: Золушка», 2017, 16+;
29 сентября, 17.30 — «National Theatre. Гамлет: Камбербэтч», 2015, 16+.
Вход платный. Адрес кинотеатра: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 194-24-30. (мо)
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