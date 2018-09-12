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Час информации Портрет героя провели в библиотеке в Вороновском
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Час информации Портрет героя провели в библиотеке в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 27 минут назад
Фото: архив
Сотрудники библиотеки при Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское 12 сентября организовали мероприятие, посвященное знаменательной дате — 90-летию со дня рождения Зои Космодемьянской.
— На встрече «Портрет героя» состоялось обсуждение биографии девушки. За основу мы взяли книгу ее мамы — Любови Космодемьянской — «Повесть о Зое и Шуре». Несколько посетителей выписали издание себе на дом. Ребята очень заинтересовались историей Героя Советского Союза, — рассказала библиотекарь культурного учреждения Татьяна Толкачева.
Она добавила, что участники встречи узнали о памятнике, посвященном Зое Космодемьянской.
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