Час информации Портрет героя провели в библиотеке в Вороновском

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Сотрудники библиотеки при Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское 12 сентября организовали мероприятие, посвященное знаменательной дате — 90-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

— На встрече «Портрет героя» состоялось обсуждение биографии девушки. За основу мы взяли книгу ее мамы — Любови Космодемьянской — «Повесть о Зое и Шуре». Несколько посетителей выписали издание себе на дом. Ребята очень заинтересовались историей Героя Советского Союза, — рассказала библиотекарь культурного учреждения Татьяна Толкачева.

Она добавила, что участники встречи узнали о памятнике, посвященном Зое Космодемьянской.