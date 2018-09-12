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«Оскар». История золотого рыцаря
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«Оскар». История золотого рыцаря 

Вечерняя Москва 11 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Рассказываем киноманам о истории появления премии «Оскар» и интересных фактах, связанных с ней.
Каждую неделю мы стараемся представить вам обзор лучших киноновинок, чтобы любители важнейшего из искусств могли выбрать для себя самый интересный сеанс и провести с удовольствием пару часов свободного времени. Наверняка каждому киноману будет любопытно узнать, как появилась самая вожделенная для каждого актёра премия — знаменитый «Оскар». Расскажем об истории церемонии и её регламенте, а также поделимся некоторыми интересными фактами.
С Днём рождения, Оскар!
История драгоценного приза началась в 1927 году, когда по инициативе тогдашнего директора «Metro-Goldwyn-Mayer» Луиса Майера была создана Академия кинематографических искусств и наук, задачей которой было развитие киноиндустрии. Членство в корпорации предстояло получить самым видным деятелям: режиссёрам, актёрам, продюсерам, операторам и сценаристам. Окончательное решение об утверждении организации было принято на торжественном ужине в фешенебельной гостинице «Амбассадор» 11 января того же года. Президентом был избран Дуглас Фэрбенкс.
Некоторое время спустя у участников элитного сообщества возникла идея учредить своего рода конкурс для поощрения деятелей за вклад в дело процветания кино и поддержания атмосферы здоровой конкуренции. Дизайн награды был разработан креативщиком из команды MGM, и по сей день не меняет своего облика. Изящный, но мужественный рыцарь с мечом на пьедестале в виде киноленты изготавливался из бронзы или других сплавов и неизменно покрывался золотом достоинством в 24 карата. Его «рост» приблизительно 35 см, а вес — почти 4 кг.
Однажды, из-за путаницы с конвертами «Оскар» был вручен ошибочно. В 2017 ведущие вызвали на сцену и наградили команду «Ла-Ла Ленда» вместо «Лунного света». Разумеется, всё быстро исправили, но, как говорится, осадочек остался.
Благодарственные речи со знаменитыми «спасибо маме, папе, Богу и Киноакадемии» по регламенту не могут длиться больше 45 секунд.
Вручение каждый год проходит в одном и том же месте — концертном зале Dolby Theatre. Несмотря на популярность мероприятия, организаторы в обязательном порядке нанимают специальных людей, в обязанности которых входит занимать пустые кресла в случае, если не все приглашённые придут. За возможность воочию лицезреть голливудский бомонд ещё и платят! По 130 долларов в час.
91-я церемония «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года в театре Долби в Лос-Анджелесе.
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