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22 мили 

Курские известия 2 часа назад
Премьера в Люксор с 23 августа
Производство: США  Ограничение по возрасту: 18+ (запрещено для детей)
Жанр: боевик
Продолжительность: 1 ч. 33 мин.
Режиссер: Питер Берг
Продюсер: Питер Берг, Стивен Левинсон, Марк Уолберг
Сценарист: Lea Carpenter, Грэм Роланд
В ролях: Лорен Кохэн, Марк Уолберг, Ронда Раузи, Джон Малкович, Ико Уайс
Сюжет
Призраки — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но на самом деле — реальны. Они решают задачи, когда старые методы уже не работают, и всегда добиваются поставленной цели. Суперагенту отряда при поддержке ЦРУ предстоит непростая миссия: тайно вывести из Индонезии полицейского, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. До спасительного самолета им предстоит преодолеть 22 смертельно опасные мили.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
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