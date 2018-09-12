Премьера в Люксор с 6 сентября
Производство: США Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: боевик, фантастика
Продолжительность:1 ч. 42 мин.
Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош БэйкерПродюсер:Джефф Аркусс, Дэн Коэн, Дэвид Гросс, Сценарист:Дэниэл Кэйси, Джонатан Бэйкер, Джош БэйкерВ ролях:Майлс Труитт, Джек Рейнор, Деннис Куэйд, Зои Кравиц, Джеймс Франко
Сюжет
Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры.
Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит — спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов