«Аксенов-фест-2018» в Казани: полная программа фестиваля

Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» пройдет в Казани с 13 по 16 сентября

13 сентября (четверг)

11.00-12.00 — выставка графики и презентация книг лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича

12.00-13.00 — творческая встреча с французским писателем Ивом Готье, который изучал биографию Высоцкого.

14.00 — 15.00 — беседа о гуманитарной деятельности международных писательских клубах. Участники — президент Татарского ПЕН-центра, народный поэт Татарстана Разиль Валеев , директор Татарского ПЕН-центра, писатель Ахат Мушинский, президент Русского ПЕН-центра, писатель Евгений Попов

15.00 — 16.00 — творческая встреча с писателем Марией Голованивской. Беседа пройдет по теме книги «Кто боится смотреть на море».

Национальная художественная галерея «Хазинэ» (Казанский Кремль, ул. Шейнкмана, 12)

КРК «Пирамида»

19.00 — 21.00 — открытие фестиваля и торжественная церемония вручения Международной премии «Звездный билет 2018».

14 сентября (пятница)

КФУ (ул. Татарстан, 2), Центральная библиотека г. Казани (ул. Вишневского, 10)

10.00 — 11.00 — диктант по русскому языку «Пиши, Казань».

Дом-музей В. П. Аксенова (ул. К. Маркса, 55)

11.00 — 12.00 — «Дайте музыкантам играть!». Джазовые мотивы в жизни Василия Аксенова. Беседу ведет Игорь Зисер.

12.00-13.00 — дискуссия на тему: «Странствия писателя — неотъемлемая часть творческого пути?». Модератор Евгений Попов. Участвуют Ив Готье, Марина Ахмедова , Мария Голованивская, Булат Ханов, Василий Нацентов.

13.00-14.00 — творческая встреча с писателем Александром Кабаковым . Тема — «Новый нон-фикшн как литература высшего сорта» (по книге «Группа крови»).

14.00-15.00 — встреча с лауреатами «Звездного билета» 2018 года. Модераторы Евгений Попов и Ирина Барметова.

15.00-16.00 — творческая встреча с писателем Мариной Ахмедовой. Презентация романа «Камень Девушка Вода». Модератор Ирина Барметова.

17.00-18.00 — творческая встреча с писателем Ивом Готье. Презентация книги «Владимир Высоцкий. Крик в русском небе». Модераторы Евгений Резниченко и Ирина Барметова.

Казанский государственный институт культуры (ул. Оренбургский тракт, 12)

КДК им. В. И. Ленина (ул. Копылова, 2а)

11.00-13.00 — показ художественного фильма «Игла» режиссера Рашида Нугманова . Встреча с режиссером.

16.00-19.00 — показ художественного фильма «Слуга» режиссера Вадима Абдрашитова. Встреча с режиссером. В беседе участвуют Евгений Попов, Светлана Васильева, Денис Осокин.

Площадка у памятника Ф. И. Шаляпину (ул. Баумана)

18.00-20.00 — Слово и звук. Вечер, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого.

15 сентября (суббота)

Дом-музей В. П. Аксенова (ул. К. Маркса, 55)

10.00-11.00 — мастер-класс Жени Декиной по сторителлингу (искусству рассказывать истории).

11.00-12.00 — творческая встреча с писателем Василием Нацентовым. Тема «Поэтическая оттепель двадцатого века».

12.00-13.00 — творческая встреча с писателем Булатом Хановым. Тема: «Современный интеллектуал — кто это?»

13.00-14.00 — литература и журналистика: прямое включение. Тема: «Преображение репортажа в художественный рассказ». Беседу ведет Марина Ахмедова.

14.00-15.00 — творческая встреча с писателем Гузель Яхиной.

КДК им. В. И. Ленина (ул. Копылова, 2а)

13.00-14.00 — демонстрация документальных фильмов о писателях.

Фильм «Чистополь. Из жизни маленького города». Режиссер Галина Долматовская

В обсуждении участвуют Вадим Абдрашитов, Александр Кабаков, Алексей Саломатин

14.30-16.30 — демонстрация документальных фильмов о писателях.

Фильм «Счастливчики 60-х». Режиссер Галина Долматовская.

В обсуждении участвуют Евгений Попов, Александр Кабаков, Светлана Васильева, Василий Нацентов.

16.30-17.30 — демонстрация документальных фильмов о писателях.

В обсуждении участвуют Вадим Абдрашитов, Мария Голованивская, Роман Рубанов, Евгений Резниченко.

Аксенов-сад (за кинотеатром «Мир», ул. Достоевского, 30)

15.30-17.30 — «Читай в саду». Концерт участников фестиваля. Выступают писатели, поэты и джаз-бенд под управлением Юрия Щербакова

19.00-21.00 — клуб «Звездного билета». «ИГРАЙ!» — перформанс по произведениям лауреатов премии «Звездный билет». Участвуют Женя Декина, Григорий Медведев, Роман Рубанов и композитор, тромбонист Элиас Файнгерш (Швеция).

16 сентября (воскресенье)

Дом-музей В. П. Аксенова (ул. К. Маркса, 55)

10.00-11.00 — круглый стол. Социальная литература — опасная зона для молодых? Участвуют Марина Ахмедова, Василий Нацентов, Булат Ханов, Женя Декина, Альбина Абсалямова. Модератор Мария Голованивская.

11.00-12.00 — творческая встреча с писателем Евгением Поповым.

12.00-13.00 — творческая встреча с писателем Денисом Осокиным. Ходить по земле. Презентация новой книги.

13.00-14.00 — видеопремьера «Виттих в Доме Аксенова. Первый и последний визит». Ведет Юлия Ахмедзянова.

Центральная библиотека г. Казани (ул. Вишневского, 10)

11.00-12.00 — творческая встреча с писателем, переводчиком, исследователем литературы Ивом Готье. Модератор Евгений Резниченко.

12.00-13.00 — творческая встреча с писателем Мариной Ахмедовой.

ЦКС Московский» (ул. Ак. Королева, 47)

13.00-15.00 — соло из оркестровой ямы. Моноспектакль композитора и музыканта Элиаса Файшгерша (Швеция).