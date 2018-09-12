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«Кидаю ему пеленку»: Андрей Чадов рассказал о своем кусающемся малыше
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«Кидаю ему пеленку»: Андрей Чадов рассказал о своем кусающемся малыше 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Актеры Андрей Чадов и Светлана Устинова стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Знаменитости представили новый фильм.
Устинова похвасталась присутствующим, что ее приняли в труппу МХТ им. Чехова. Звезда отметила, что новые коллеги встретили ее очень тепло: «Когда наш худрук Сергей Васильевич Женовач объявил о том, что я вступила в труппу, аплодисменты были. Хорошие аплодисменты». Девушка поблагодарила новых сослуживцев за радушие.
Чадов рассказал о своем любимом малыше — маленькой собачке породы чихуахуа. «Его зовут Чадик. У меня кличка в детстве была Чадик. Я когда маленького его купил, то тысячу имен перебрал. А Чадик ему подошло. Но мама называет его Волчок, потому что он воспринимает только меня, а всех остальных он кусает», — поведал артист.
Андрей всегда мечтал о большой собаке, но запирать крупную породу в городской квартире ему жаль. Он часто гастролирует и не может обеспечить полноценный уход за животным. По его словам, с чихуахуа необязательно гулять на улице: «кинул ему пеленку, и там такие маленькие горошенки остаются, которые легко собрать».
Кстати, у Светланы тоже есть четвероногий друг. Она является владелицей собаки породы корги, которую зовут Василиса.
Знаменитости также рассказали о новом совместном проекте — фильме Олега Агейчева «Доминика». Картина расскажет о способном архитекторе Косте, которому подбрасывают удивительную девочку по имени Доминика, которая становится старше с каждой новой вспышкой злости главного героя.
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