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В Митине провели памятное мероприятие «Дорогой жизни шел к ним хлеб»
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В Митине провели памятное мероприятие «Дорогой жизни шел к ним хлеб» 

Управа района Митино 50 минут назад
Фото: Управа района Митино
В библиотеке № 233 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2 состоялся экскурс в историю «Дорогой жизни шел к ним хлеб».
Как рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова, прозвучали незабываемые стихи Ольги Берггольц, Анны Ахматовой и Веры Инбер. Гости познакомились с дневником Тани Савичевой, на чью судьбу выпали испытания войной и блокадой в родном городе, узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о строительстве Дороги жизни через Ладогу. (ср)
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