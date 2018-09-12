В Митине провели памятное мероприятие «Дорогой жизни шел к ним хлеб» 

В библиотеке № 233 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2 состоялся экскурс в историю «Дорогой жизни шел к ним хлеб».
Как рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова, прозвучали незабываемые стихи Ольги Берггольц, Анны Ахматовой и Веры Инбер. Гости познакомились с дневником Тани Савичевой, на чью судьбу выпали испытания войной и блокадой в родном городе, узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о строительстве Дороги жизни через Ладогу. (ср)