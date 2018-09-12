Мюзикл «Последнее испытание» представит новую версию

По сюжету Великий Чародей в своем стремлении к абсолютной власти решает завладеть всем миром и стать богом, но на его пути появляется Светлая Жрица. Это история о любви и гордости, выборе и предательстве, и об испытании, которое должен пройти Чародей.

Зрители увидят совершенно новую версию мюзикла, с уникальными костюмами на границе жанров фэнтези и постапокалипсиса, и долгожданными декорациями-трансформерами, а также материалом, специально написанным композитором и автором либретто.

За два года гастрольная версия мюзикла была показана для более 10 тысяч зрителей из разных городов России и стран СНГ. Постановку увидели: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минск, Ярославль, Уфа.

Москва

Когда: 27,28,29, 30 сентября

Где: КЦ «Москвич»

Когда: 18 и 19 октября

Где: Театр Русская песня под рук. Н. Г. Бабкиной

Санкт-Петербург

Когда: 22 и 23 сентября

Где: ДК им. Горького