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Мюзикл «Последнее испытание» представит новую версию
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Мюзикл «Последнее испытание» представит новую версию 

Журнал ОК! 32 минуты назад
По сюжету Великий Чародей в своем стремлении к абсолютной власти решает завладеть всем миром и стать богом, но на его пути появляется Светлая Жрица. Это история о любви и гордости, выборе и предательстве, и об испытании, которое должен пройти Чародей.
Зрители увидят совершенно новую версию мюзикла, с уникальными костюмами на границе жанров фэнтези и постапокалипсиса, и долгожданными декорациями-трансформерами, а также материалом, специально написанным композитором и автором либретто.
В постановке примут участие известные актеры мюзиклов Елена Бахтиярова («Призрак Оперы»), Андрей Бирин («Привидение», «Бал Вампиров», «Красавица и Чудовище») и Ростислав Колпаков («Граф Монте-Кристо», «Джекилл и Хайд», «Бал Вампиров»).
За два года гастрольная версия мюзикла была показана для более 10 тысяч зрителей из разных городов России и стран СНГ. Постановку увидели: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минск, Ярославль, Уфа.
Москва
Когда: 27,28,29, 30 сентября
Где: КЦ «Москвич»
Когда: 18 и 19 октября
Где: Театр Русская песня под рук. Н. Г. Бабкиной
Санкт-Петербург
Когда: 22 и 23 сентября
Где: ДК им. Горького
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