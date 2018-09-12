Чубайс на съемки фильма «История одного назначения» выделил 60 миллионов рублей

Кто снимал?

Съемками картины занимались сразу две петербургские кинокомпании: «СТВ» и «Глобус-фильм». Генеральный директор первой — Сергей Сельянов — является соучредителем студии «Мельница». Компания занимается производством мультфильмов с 1999 года. За время своего существования студия выпустила два десятка картин. Самые известные — серия мультфильмов «Три богатыря», «Карлик Нос» и «Лунтик», выпущенный совместно с телеканалом «Россия».

«Мельница» — прибыльное предприятие. Об этом в интервью РБК заявил сам Сельянов, но при этом доходы «Мельницы» генеральный директор раскрывать отказался, уточнив, что выручка от продаж лицензионных товаров под брендами «Лунтик и его друзья», «Барбоскины» и «Три богатыря» только с мая 2014-го по май 2015 года составила 3,5 миллиарда рублей.

Про «Глобус-фильм» известно меньше. Учредитель кинокомпании — Яна Бежанская — в 2009 году работала с генеральным директором торгово-выставочного комплекса «Тишинка» и владельцем Дорогомиловского рынка Шабтаем Калмановичем. Женщина производила оценку антиквариата перед частной выставкой, которую предприниматель планировал организовать в 2010 году в своей роскошной квартире на Фонтанке в Санкт-Петербурге.

Однако сделать экспозицию так и не получилось. 2 ноября 2009 года Калмановича убили в Москве. Киллеры расстреляли Mercedes, в котором ехал предприниматель. После смерти бизнесмена часть коллекции приобрел председатель совета директоров Альфа-Банка

За последние несколько лет «Глобус-фильм» участвовал в производстве фильмов «Салют-7» Клима Шипенко (бюджет: 400 миллионов рублей, сборы: 753 миллиона) и «Кококо» Авдотьи Смирновой (бюджет: 2 миллиона долларов, сборы: 495 тысяч долларов). Эти картины были сняты совместно с компанией «СТВ», которой руководит Сергей Сельянов. Оба фильма снимались при финансовой поддержке «Фонда кино», но он на «Историю одного назначения» денег не выделял.

Белые деньги

В диалоге со «Штормом» Авдотья Смирнова рассказала, что общий бюджет фильма «История одного назначения» составил 110 миллионов рублей. Деньги в съемки картины вкладывали инвесторы из числа продюсерского состава: тележурналист и бывший совладелец ресторанов «Штолле» Оксана Барковская , Сергей Сельянов (СТВ), а также два предпринимателя. Это глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс — он вложил 60 миллионов рублей, и Роман Абрамович

Сумму, которую дал последний, Смирнова не называет: «Вы знаете, он не уполномочил меня говорить о таких вещах. Роман Аркадьевич очень много делает добра анонимно. То, что я выразила ему благодарность, — это моя инициатива. Фильм был профинансирован на безвозмездной основе», — рассказала «Шторму» Смирнова.

Также она посетовала, что фильм подвергся критике со стороны зрителей из-за двух фамилий — Чубайс и Абрамович.

«Деньги, на которые снимался фильм, абсолютно белы. С них уплачены все налоги. Там нет ничего оригинального и сверхъестественного. Здесь нету денег ни Министерства культуры , ни «Фонда кино». Даже информационной поддержки нет. Картина снята на деньги частных инвесторов», — подчеркивает Смирнова.

Миллионы Чубайса

В интервью порталу «Вокруг кино» Смирнова отметила, что Чубайс вложил чуть больше половины суммы (бюджета), так как «больше у него нет». Однако согласно декларациями о доходах у Анатолия Чубайса есть деньги. Как и у «Роснано». Последнее стало известно еще в 2015 году на вечеринке госкорпорации, когда ее глава заявил: «У нас очень много денег. Их просто совсем много». Хотя, на самом деле, Чубайс, произнося эту фразу, анонсировал будущие крупные инвестиции «Роснано».

Согласно декларации за 2014 год, Анатолий Чубайс получил более 207 миллионов рублей (но только 13,6 миллиона он получил с основного места работы). При этом в 2015 году его доход составил более одного миллиарда рублей. Об этом писали журналисты Forbes . Такую сумму управленцу принесли операции с ценными бумагами. Он реализовал имущество ЗПИФа «Перспективные компании». В числе пайщиков был его друг и соучредитель фонда Борис Минц

Издание также уточняет, что в настоящее время Чубайс не предоставляет справки о доходах, так как это обязаны делать только работники компаний со 100-процентным государственным участием. Сейчас же, согласно данным СПАРК-Интерфакс, 1% «Роснано» принадлежит самому Анатолию Чубайсу.

Весной 2018 года глава госкорпорации купил 90% компании ООО «Ингео». Обществу принадлежит бизнес-центр «Романов двор», располагающийся неподалеку от Кремля. Чубайс приобрел эту фирму совместно с бывшим владельцем «Тройка диалог» (сейчас принадлежит ОАО «Сбербанк России» Рубеном Варданяном . В 2017 году компания потеряла 61 миллион рублей. Годом ранее чистая прибыль составила 189 миллионов.

С женой у Чубайса всего одно совместное предприятие. Они являются совладельцами благотворительного фонда «Ступени». Об этом фонде известно мало. В СПАРК говорится, что основным видом его деятельности является «деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению».

Чистые активы фонда на 2016 год составляли около восьми миллионов рублей. Другой благотворительный фонд Авдотьи Смирновой — «Выход», который помогает людям с аутизмом. Его активы за 2016 год составили 66 миллионов рублей. Также у Авдотьи Смирновой есть доля 10% в коммерческом предприятии — ООО «Арт продакшн». Его выручка составила всего 82 тысячи рублей (по данным за 2016 год).