Духи и великаны в трейлере мультсериала «Хильда»

В Сети появился трейлер нового мультсериала от Netflix — «Хильда». Это адаптация комиксов о синеволосой девочке, живущей по соседству с духами, великанами, эльфами и прочими мифическими существами. И ее это совсем не тревожит, наоборот — очень даже радует!

Хильда и ее мама живут в городке, наполненном странностями. И Хильда со своим верным лисенком Твигом постоянно отправляется на поиски приключений, ей не страшны ни древесные духи, ни каменные тролли. Во всех и всем Хильда видит доброту и магию. Но все ли существа дружелюбны и удастся ли Хильде разгадать тайны этого городка?

Фанаты комикса от Люка Пирсона очень давно ждали этот мультфильм, а теперь надеются, что он не подкачает и будет таким же теплым, милым и смешным как и оригинал. Первый сезон из 12 эпизодов появится на Netflix уже 21 сентября.

Источник: Netflix

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