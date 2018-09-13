Ещё
Духи и великаны в трейлере мультсериала «Хильда»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Духи и великаны в трейлере мультсериала «Хильда» 

Tlum.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: Tlum.ru
В Сети появился трейлер нового мультсериала от Netflix — «Хильда». Это адаптация комиксов о синеволосой девочке, живущей по соседству с духами, великанами, эльфами и прочими мифическими существами. И ее это совсем не тревожит, наоборот — очень даже радует!
Хильда и ее мама живут в городке, наполненном странностями. И Хильда со своим верным лисенком Твигом постоянно отправляется на поиски приключений, ей не страшны ни древесные духи, ни каменные тролли. Во всех и всем Хильда видит доброту и магию. Но все ли существа дружелюбны и удастся ли Хильде разгадать тайны этого городка?
Фанаты комикса от Люка Пирсона очень давно ждали этот мультфильм, а теперь надеются, что он не подкачает и будет таким же теплым, милым и смешным как и оригинал. Первый сезон из 12 эпизодов появится на Netflix уже 21 сентября.
Источник: Netflix
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Другие 16 мультсериалов, которые выходят уже этой осенью
Tlum.ru: последние новости
В новой серии «Простоквашино» раскрыта тайна Тамы-Тамы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» стали доступны на Netflix Максим Галкин озвучит всех пришельцев в мультфильме «Пришельцы в доме»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кинохиты, которые запретили к показу
Лучшие откровенные сцены в кино13
Непростая судьба Марии Голубкиной
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х11
Звездные родственники: сестры и братья из мира кино1
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
05:20
Кинохиты, которые запретили к показу
Фильмы
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение