Ещё
Трейлер нового мультсериала «Хильда» от Netflix появился в Сети
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Трейлер нового мультсериала «Хильда» от Netflix появился в Сети 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
21 сентября на канале Netflix состоится премьера нового анимационного сериала «Хильда», основанного на комиксах Люка Пирсона «Хильдафолк». Об этом сообщил «Пятый канал».
В основу мультсериала легла история храброй и умной девочки Хильды. Она живет вместе с мамой в волшебной долине — мечтает о приключениях, любит природу и увлекается рисованием. Больше всего ее интересует скандинавский мир, наполненный магией и загадками. Чудесная реальность не дает Хильде соскучиться и окружает ее морскими духами, троллями, великанами и эльфами.
360tv.ru: последние новости
Зоолог получил неожиданные снимки с пожеванной львами камеры Netflix покажет американцам «Хождение по мукам» Британские СМИ: в отравлении Скрипалей замешаны шесть человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х3
Что стало с ведущим «Моей семьи»14
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х12
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости3
Кто приготовил легендарную заливную рыбу1
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение