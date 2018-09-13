Трейлер нового мультсериала «Хильда» от Netflix появился в Сети

21 сентября на канале Netflix состоится премьера нового анимационного сериала «Хильда», основанного на комиксах Люка Пирсона «Хильдафолк». Об этом сообщил «Пятый канал».

В основу мультсериала легла история храброй и умной девочки Хильды. Она живет вместе с мамой в волшебной долине — мечтает о приключениях, любит природу и увлекается рисованием. Больше всего ее интересует скандинавский мир, наполненный магией и загадками. Чудесная реальность не дает Хильде соскучиться и окружает ее морскими духами, троллями, великанами и эльфами.