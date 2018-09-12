Злость Гузеевой, декольте Удовиченко: ТОП-6 странных поступков российских звезд в Костроме

Лариса Гузеева была очень зла Звезда «Жестокого романса» и «Давай поженимся» Лариса Гузеева смогла на фестивале «Созвездие» оценить драгоценности из Костромы в 2011 г. Ей достался роскошный ювелирный гарнитур. Лично от костромского губернатора и красносельских ювелиров. Официально актриса приехала для участия в кинофестивале, но в реальности — для фотосессии главного глянцевого журнала страны. В честь очередного юбилея фильма «Жестокий романс». А, как всем известно, вспоминать о тогдашних съемках актриса терпеть не может. Уж очень тяжело сложилась ее карьера после звездной роли в фильме Рязанова.

Лариса Гузеева в Костроме была не в лучшем настроении.

Короче, Лариса Гузеева, которую фотографировали у беседки Островского и катали по Костроме на каретах, с трудом сдерживала раздражение. Каким-то чудом актрису заманили на ретроспективный показ «Жесткого романса», но она пробыла там ровно 50 секунд. В общем, настроение у нее было еще то. Поэтому когда актрисе на закрытии фестиваля вручили спецприз за какой-то там вклад и одарили ювелирными изделиями, она даже не поверила своим глазам. И искренне говорила, что и не ожидала что-то получить, а в зал ее завели просто посидеть.

С первого взгляда любимцем публики стал Иван Оганесян . Красавец актер, прославившийся ролями в сериале «Нюхач», в Костроме чувствовал себя, казалось, лучше всех. С его лица не сходила улыбка, а в КВЦ «Губернский», где проходила церемония открытия фестиваля, он всегда был в окружении прекрасных коллег и восторженных костромичек. Поклонницы не спускали глаз с Ивана и едва не задушили его в объятиях, когда фотографировались с молодым актером.

Блистательная Инна Макарова , легендарная звезда фильмов «Девчата» и «Молодая гвардия», сразила наповал не только многочисленных поклонников, но и тогдашнюю заместительницу губернатора.

Инна Макарова выглядела чудесно.

Чиновница была в таком восторге, что каждое слово актрисы слушала с замиранием сердца и не могла налюбоваться на Инну Владимировну.

Декольте Удовиченко попало на первые полосы

Лариса Удовиченко на фестивале приковывала к себе взгляды всех мужчин. Ее смелое декольте не могло никого оставить равнодушным, поэтому на «Созвездии» кинодиве не давали пройти представители противоположного пола, засыпая ее комплиментами. В костромских газетах даже появились заголовки типа «Лариса Удовиченко выгуляла в Костроме декольте».

Актриса порадовала костромичей.

Сама Лариса в Кострому прилетела прямиком из Мексики, где снималась в фильме «Мексиканский вояж Степаныча». Воодушевленная пристальным вниманием, актриса постоянно улыбалась и рассказала, что просто счастлива быть в жюри такого кинофестиваля.

Алексей Булдаков не мог выйти из образа

В Костроме звезды не только радовали костромичей своим внешним видом и талантами, но и занимались полезными делами. Например, звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков практически все время пребывания в городе только и делал, что разгадывал кроссворды, иногда кидая коронную фразу «Ну, ребята, вы даете!»

Звезда сериалов Любовь Тихомирова оказалась очень религиозной. В первый же вечер она выяснила расписание служб в Богоявленско-Анастасиином монастыре и уже рано утром туда отправилась. Кроме того, Любовь не уехала вместе со своими коллегами домой после окончания фестиваля — она еще на три дня задержалась в Костроме.

Дмитрий Назаров улыбался на фестивале не очень редко.

Актер Дмитрий Назаров в Костроме был немного раздражен. Дело в том, что практически все, кто с ним общался, задали вопрос про Деда Мороза (напомним, тогда именно Дмитрий Назаров был Всероссийским Дедом Морозом). Актеру такие вопросы явно не нравились, но он не подавал вида — просто был недоволен и часто курил. Видимо, он хотел, чтобы его больше спрашивали про другие сферы его творческой жизни.

Но не один Дмитрий Назаров был немногословен и хмур. Немного странно вел себя в Костроме знаменитый «гардемарин» Дмитрий Харатьян. Всегда веселый и эмоциональный на экране и на сцене, он оказался довольно замкнутым в обычной жизни. Когда за кулисами к нему подошли журналисты, пожилая представительница его команды загородила актера своей хрупкой спиной и сказала: «Не подходите к Дмитрию. Ему сейчас на сцену». Сам Дмитрий добавил: «Подойдете с вопросами, вообще петь не буду».

Дмитрий Харатьян оказался совсем не таким, как в кино.

Не столь молчаливым, но примерно таким же неразговорчивым оказался Алексей Ягудин . Когда некоторые журналисты хотели взять у него интервью за кулисами, он отвечал на вопросы неохотно.

Не обошлось на костромском «Созвездии» и без казусов. Валерия Ланская, которая тогда была на пике популярности благодаря сериалу «Принцесса цирка» и шоу «Ледниковый период», едва не упала на красной дорожке. Не успела она сделать несколько шагов, как вдруг покачнулась. Зрители замерли, но Валерия оказалась стойкой во всех смыслах — она не только не упала, но и даже не показала вида.

Валерия Ланская не жалела платья.

Правда, позднее звезда забилась в угол «Губернского» и стала недовольно осматривать свои туфли и платье. Кстати, Валерия вместе с Алексеем Ягудиным вела гала-концерт «Созвездия» на Сусанинской площади. Было видно, что это занятие ей не совсем нравилось — за кулисами она вместе со своим коллегой сидела на ограждениях.

Кстати, ее шикарное платье также волочилось по асфальту, но девушка на него не обращала никакого внимания — у нее был очень уставший вид.

Еще одна неприятность случилась с актрисой кинохита «Табор уходит в небо» Светланой Тома. На открытии фестиваля ее представили так: «Наша любимая Светлана Тома — живой труп…». Позднее выяснилось, что ведущие просто хотели перечислить фильмы, в которых снималась актриса, но неудачно выбрали их порядок.

Из Костромы вывозили драгоценности и лен Фестиваль «Созвездие» не только «съел» часть бюджета Костромской области, но и немного его пополнил. Актеры с удовольствием скупали в городе интересные вещицы.

Валерия Ланская и Вадим Калганов.

Валерия Ланская, например, закупилась прямо в гостинице — она приобрела два кольца с бриллиантами и рубинами. Вадим Калганов прогуливался вместе с ней и тоже не смог удержаться от покупки — он присмотрел себе золотую подвеску в виде фигурного конька. В общей сложности, парочка оставила в ювелирном магазине 40 тысяч рублей. Светлана Тома оказалась большой любительницей льна.

В Костроме она купила льняную рубашку почти за 1,5 тысячи рублей. Актриса говорила, что носить ее будет в деревне. В Буе Светлане, как и другим звездам, подарили тряпичную куклу, которую она назвала Ванечкой.