Уикенд в Петербурге с 13 по 16 сентября

Театральный фестиваль «Александринский», перезапуск франшизы про «Хищника» и выставка Бэнкси — как провести эти выходные в Петербурге.

Пт 14 сентября Сб 15 сентября Вс 16 сентября

12-12 сентября-декабря Иоанновский равелин

Выставка «Несбывшийся Петербург»В Иоанновском равелине Петропавловской крепости открывается экспозиция о том, как мог бы выглядеть Петербург, если бы все громкие архитектурные проекты были бы реализованы. Например, концертный зал в Неве, Городская дума на Марсовом поле, надземное метро или 400-метровый памятник Ленину.

с 13 сентября

Фильм «Хищник» / The PredatorПопытка перезапустить знаменитую франшизу о кровожадном инопланетном захватчике от режиссера Шейна Блэка (он же сценарист всех частей «Смертельного оружия»). На этот раз бороться с пришельцем будут бравый снайпер ( Бойд Холбрук ), его сын с расстройством аутического спектра ( Джейкоб Тремблей ) и красотка-биолог ( Оливия Манн ).

с 13 сентября

с 13 сентября

Фильм «Девица» / DamselОбаятельная комедия братьев Зеллнер про Дикий Запад с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковской. Здесь все, не те, кем кажутся: прекрасная Пенелопа совсем не жаждет спасения жениха-ковбоя, он — нарцисс, который даже не знает, как правильно войти в салун, а странствующий проповедник нашел Библию в пустыне.

с 13 сентября

Фильм «Кусама: Бесконечные миры» / Kusama: InfinityДокументальное жизнеописание творческого метода одной из самых продаваемых и известных художниц мира Яёи Кусамы — кто только не стоял в очереди, чтобы сделать фото в ее инсталляции «Бесконечные зеркальные комнаты».

с 13 сентября

Фильм «Бельканто» Джулианна Мур попадет в заложникиВ экранизации бестселлера Энн Пэтчетт Джулианнна Мур играет известную оперную певицу, которую вместе с другими гостями захватывают в заложники на светском приеме.

13-1 сентября-ноября ДЛТ Выставка Саши ФроловойАрт-объекты сюрреалиста Саши Фроловой, известной своими «надувными костюмами», продолжают путешествовать по Петербургу: после установки батута на Новой Голландии она открывает персональную выставку в ДЛТ — сразу с 14 работами. Одной из них станет воздушная скульптура в фирменном оранжевом цвете универмага.

13 сентября 19:00 театр «Мастерская»

Спектакль «Дачная трилогия»«Дачную трилогию» Карло Гольдони — первую премьеру нового сезона «Мастерской» — никак нельзя назвать затасканной нашим театром. Полностью ее никто не ставил, довольствуясь лишь первой частью. И кому же, как не итальянскому режиссеру Альберто Романо Кавекки (к тому же ученику Анатолия Васильева !), работать с сочинениями одного из лучших комедиографов всех времен и народов. Романтические перипетии юных влюбленных, запутавшихся в чувствах друг к другу, он прочтет так, словно они придуманы Чеховым.

13-16 сентября Новая Голландия

Фестиваль кино о городской культуре CenterС четверга в Новой Голландии стартует фестиваль кино о городской культуре Center. Откроется он лентой «Кусама. Бесконечные мечты», которая как раз выходит в прокат. Продолжится смотр картиной-расследованием об интернет-буллинге «Жители сети», классическим эссе Криса Маркера «Без солнца» и фильмом Александра Сокурова «Открытие памятника Достоевскому». Завершится фестиваль картиной «После лета» Кирилла Серебренникова

13-29 сентября-октября Мраморный дворец

Выставка «Игорь и Екатерина Пестовы»В Мраморном дворце покажут ретроспективу современных художников из Екатеринбурга Игоря и Екатерины Пестовых. Свой стиль они окрестили «необарокко»: натуралистичные изображения обыденных вещей, которые выступают как метафоры.

13 сентября 20:00 «ОхтаЛаб»

Лекция Аси КазанцевойИзвестный научный журналист Ася Казанцева в четверг прочитает в «ОхтаЛабе» лекцию об удивительный случаях, связанных с работой мозга. Например, как молодому американскому строителю железнодорожных путей Финеасу Гейджу взрывом снесло почти полголовы, а через месяц он уже смог снова выйти на работу. Вход на лекцию платный — все собранные средства будут перечислены фонду AdVita, помогающему людям с онкологическими заболеваниями.

13 сентября 20:00 «Лендок»

Концерт Виктора ШендеровичаСоздатель «Кукол» проведет в Петербурге концерт под названием «Пенсионный возраст». В августе ему исполнилось 60 лет. Помимо юбилея, еще один повод для встречи — выход книги «Я сам себя однажды сочинил». Это сборник лучших произведений писателя за 30 лет, средства на него были собраны с помощью краудфандинга.

14-30 сентября Александринский театр

Фестиваль «Александринский»Гастроли «Электротеатра Станиславский», собственная премьера «Сирано де Бержерака», игра в монополию как перфоманс, а также весь петербургский авангард — фестиваль «Александринский» покажет городу, как изменился театр и его язык. Подробный гид читайте здесь.

14-13 сентября-января Эрарта

Выставка «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии» Перье, автор портретов звезд кино, музыки и моды, работал на самые известные журналы и бренды, для которых создал внушительную портретную галерею знаменитостей XX века. Всего в Эрарте представлено более его 50 работ, начиная с первых этапов карьеры Перье, когда он работал в популярном французском журнале Salut les Copains, посвященном музыкальной молодежной культуре 1960-х. Именно тогда прошли его съемки легендарных The Beatles и Rolling Stones. Отдельным циклом работ на выставке станет серия «Мир дизайнеров моды», созданная в 1990-х по заказу журнала Elle : фотопортреты Ива Сен-Лорана, Жан-Поля Готье Джона Гальяно , Вивьен Вествуд и Кензо.

14-5 сентября-ноября Манеж конюшенного ведомства

Выставка БэнксиСкандальная экспозиция, которую в Москве посетили более 300 тысяч человек, едет в Петербург. На выставке покажут около 100 работ, как оригиналы самого знаменитого граффити-художника в мире, так и принты с фото.

14-15 сентября «Петровский арсенал»

Фестиваль «Большой джем»В Сестрорецке в пятницу и субботу пройдет дазовый фестиваль с отличным лайн-апом. Его хедлайнеры — Игорь Бутман и его квинтет, а также группа Billy's Band во главе с фронтменом Билли Новиком . Вход свободный.

14 сентября 19:30 Kletka

Открытая читка в честь дня рождения Егора ЛетоваВ пятницу в клубе Kletka на Биржевой линии, 12, пройдет открытая читка стихов Егора Летова . Мероприятие посвящено дню рождения музыканта — 10 сентября ему исполнилось бы 54 года. Стихи лидера «Гражданской обороны» прочтут молодые поэты Петербурга. Также специально для вечера было снято эксклюзивное интервью с его старшим братом Сергеем Летовым . Вход свободный.

15-16 сентября 11:00 «Порт Севкабель»

Большие выходные в «Порту Севкабель»В честь запуска в ежедневном режиме проекта «Порт Севкабель» в субботу и воскресенье там пройдет фестиваль фуд-траков, Garage sale и дизайн-маркет. Подробности здесь.

15 сентября Лопухинский сад Фестиваль «Городская велоклассика»В субботу в Лопухинском саду пройдет фестиваль «Городская велоклассика». В его программе — коллективная костюмированная велопрогулка по улицам Петроградской стороны (без перекрытия движения) и уличный праздник с музыкальными выступлениями. Тематика праздника — «Indian Summer: ковбои и индейцы». Вход на праздник и участие в параде — бесплатные.

15 сентября 19:00 «Лендок»

Презентация книги Олега Басилашвили В субботу на «Лендоке» пройдет встреча с Олегом Басилашвили. Актер расскажет о своей новой автобиографичной книге «Палата №26» филологу Борису Аверину . Прочитать отрывок из мемуаров можно здесь.

15 сентября 19:40 Новая сцена Александринского театра

Фестиваль «Этномеханика»В лайн-апе младшего брата фестиваля SKIF — создающая фьюжн из старинных турецких мелодий, серфа и психодела Gaye Su Akyol, краковские панк-рокеры Hańba!, выступающий в масках перуанский дуэт Dengue Dengue Dengue и многие другие.

16 сентября «Новая Голландия»

Инклюзивная лаборатория Inside OutВ рамках сотрудничества Музея «Гараж» и проекта «Новая Голландия» австралийский хореограф Филипп Ченнелс вместе с командой Dance Integrated Australia вновь проведет трехдневную танцевальную инклюзивную лабораторию. На этот раз принять участие смогут не только профессиональные танцовщики и люди с особенностями интеллектуального развития, а все желающие, вне зависимости от формы инвалидности и опыта. Подробнее здесь.