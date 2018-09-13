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По роману Сергея Лукьяненко «Кваzи» снимут англоязычный сериал
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По роману Сергея Лукьяненко «Кваzи» снимут англоязычный сериал 

Киноафиша + ещё 1 3 часа назад
Фото: Киноафиша
Российская компания Monumental Pictures запустила в производство англоязычный сериал по мотивам фантастического романа Сергея Лукьяненко «Кваzи».
Действие книги разворачивается в постапокалиптическом мире, который захватили мертвые, восставшие из могил. Небольшая группа эволюционировавших зомби, известных как Квази, заключает зыбкий союз с выжившими людьми, обитающими в городах-крепостях. Но однажды жестокое убийство профессора, разрабатывающего смертельный вирус, ставит под угрозу и без того шаткое равновесие двух миров. И тогда за расследование берутся два полицейских — человек и квази.
Предстоящий проект станет первой экранизацией романа Сергея Лукьяненко за рубежом. А вот в России произведения писателя уже не раз переносились на большие экраны — это, конечно, «Дневной дозор», «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова и совсем свежий «Черновик» Сергея Мокрицкого.
Елизавета Бережная
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