По роману Сергея Лукьяненко «Кваzи» снимут англоязычный сериал

Российская компания Monumental Pictures запустила в производство англоязычный сериал по мотивам фантастического романа Сергея Лукьяненко «Кваzи».

Действие книги разворачивается в постапокалиптическом мире, который захватили мертвые, восставшие из могил. Небольшая группа эволюционировавших зомби, известных как Квази, заключает зыбкий союз с выжившими людьми, обитающими в городах-крепостях. Но однажды жестокое убийство профессора, разрабатывающего смертельный вирус, ставит под угрозу и без того шаткое равновесие двух миров. И тогда за расследование берутся два полицейских — человек и квази.

Предстоящий проект станет первой экранизацией романа Сергея Лукьяненко за рубежом. А вот в России произведения писателя уже не раз переносились на большие экраны — это, конечно, «Дневной дозор», «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова и совсем свежий «Черновик» Сергея Мокрицкого

Елизавета Бережная