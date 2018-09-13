Группа «Несчастный случай» в феврале представит собственный мюзикл

МОСКВА, 13 сентября. / ТАСС /. Участники рок-группы «Несчастный случай» 25 февраля представят собственный мюзикл «В городе Лжедмитрове». Об этом в интервью ТАСС сообщил лидер коллектива Алексей Кортнев

"Сейчас мы пишем полноценный спектакль, который будет называться «В городе Лжедмитрове». Этот мюзикл выпускаем 25 февраля. Сейчас начинаем репетировать, и я очень волнуюсь по этому поводу", — сказал Кортнев.

По его словам, это будет «фантасмагорическая история, много раз уже появлявшаяся и в литературе, и в кино, и в театре». Главный герой — музыкант — спустя 25 лет возвращается из Москвы в свой родной город Лжедмитров. «Он туда приезжает, и начинается катавасия, потому что город этот очень-очень необычный, и не случайно он оттуда удрал», — рассказал артист.

Кортнев также сообщил, что это будет политическая и социальная сатира. «Надеюсь, что она будет достаточно острой», — заметил он.

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Рок-группа «Несчастный случай» основана в 1983 году, на ее счету 10 студийных пластинок. Музыканты также сотрудничают с сатирическим театров «Квартет И», записали песни для спектаклей «День радио» и «День выборов». Фронтмен «Несчастного случая» Алексей Кортнев сыграл киноверсии «Дня выборов». Он также выступил автором текстов песен к спектаклю МХТ им. Чехова «Конек-горбунок» в 2008 году, работа была удостоена премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска».