«Свободное пространство» откроет сезон в Орле премьерой

В орловском театре «Свободное пространство» 13 сентября состоится открытие 42-го театрального сезона и премьера новой постановки, сообщает пресс-служба театра.

Жителей и гостей Орла приглашают в 18.15 на площадь перед театром, где состоится представление с участием артистов, военного оркестра Академии ФСО России и шоу-балета«EMOTION».

В 19.00 начнётся премьера спектакля по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» (16+), которую поставил режиссер — Андрей Дежонов . В главной роли (Тот, клоун в цирке Брике) — заслуженный артист РФ Валерий Лагоша

Перед началом спектакля зрителей ждет перфоманс «…Мне надо говорить о себе…», который перенесет их в начало 20-го века, во времена расцвета творчества Леонида Андреева

В постановке режиссёр предлагает зрителям разгадывать множество загадок, предложенных драматургом. Когда-то сам Андреев сказал о своей пьесе, что в ней повествуется о прекрасных богах, которые заблудились в лабиринтах душ мелких человечков.

В пресс-службе отметили, что в фойе театра будут работать две выставки: фотографических работ Леонида Андреева (автохромы писателя) «Снимки на стекле» и подлинных вещей и документов писателя из фондов дома-музея Леонида Андреева.

Также зрителей перед спектаклем и в антракте угостят ароматным кофе и «андреевскими» пирожными от партнеров проекта «Добрый вечер, зритель!».