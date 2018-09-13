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Звезда «13 причин почему» снимется в экранизации «Проклятой» Фрэнка Миллера
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Звезда «13 причин почему» снимется в экранизации «Проклятой» Фрэнка Миллера 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Кэтрин Лэнгфорд, сыгравшая Ханну Бэйкер в сериале «13 причин почему», исполнит главную роль в новом сериале Netflix «Проклятая». В основу 10-серийного фэнтезийного приключения ляжет подростковый графический роман Фрэнка Миллера и Тома Вилера.
«Проклятая» — это своего рода переосмысление древней легенды о короле Артуре. Лэнгфорд перевоплотится в девушку по имени Ниму, которой в будущем суждено стать могущественной Леди Озеро. После смерти матери она вместе с наемником Артуром по просьбе волшебника Мерлина отправляется на поиски меча.
В захватывающем и опасном путешествии Ниму предстоит открыть много тайн и вдохновить угнетенных жителей королевства на борьбу с Красными паладинами.
Интересно, что права на экранизацию «Проклятой» Netflix выкупил еще до публикации романа. Книга появится на прилавках только в следующем месяце.
Елизавета Бережная
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