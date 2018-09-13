Николай Панков: Володин и лидеры партий перестроили работу на форумах и различных платформах

В начале очередного пленарного заседания Госдумы представители фракций высказались по актуальным социально—экономическим и политическим вопросам. Об этом рассказал в своем вновь открывшемся Телеграм—канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

«Депутат от ЛДПР , говоря о выборах, заявил, что на левом фланге даже здесь нет у КПРФ политической культуры. А самый молодой депутат от ЛДПР Власов спорил и говорил коммунистам об их месте. Они должны быть с избирателями. Смог заглушить шум от КПРФ. На трибуну вышел Рашкин. Говорит про выборы. Возможно, читает доклад с прошлой сессии. Сильно шумит, ну прямо орет. Не все разобрать можно. Даже подошла наша землячка от КПРФ Тамара Плетнева . Сказала, что орать—то? Скажи спокойно, что и мы все мандаты (КПРФ) не выиграли. После этого она вышла из зала. Да, можно долго говорить, но вопрос к нему — почему в Москве не выдвинулся? А остальное — это болтовня. Какое—то видео хотел показать. Может, фильм про его помощника Ерусланова? Так он сидит. Нет, не Рашкин. Пришла Тамара Плетнева», — добавил депутат.

Также Николай Панков отметил конструктивные изменения в работе Государственной Думы.

«Отмечу, в последнее время Володин и лидеры партий перестроили работу на форумах и различных платформах. Помню, ранее кто куда хотел, туда и шнырял. Зачастую не понимая, для чего и почему они там. Мне казалось, что появилась такая каста разъездных шнырей. Как в том фильме, спроси их кредо они ответят — ВСЕГДА. Сейчас посещение таких мероприятий проходит по профессиональной принадлежности и функционалу», — подчеркнул Николай Панков.